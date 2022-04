Zelenskyj vidí Ukrajinu jako „velký Izrael“, vítězstvím bude stav před invazí. Opět zkritizoval Orbána

Prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý prohlásil, že Ukrajina nemá jinou možnost než dál s Ruskem vyjednávat o ukončení bojů nehledě na válečné zločiny, které podle Kyjeva ruské síly spáchaly ve městě Buča.

Události v Buči jsou podle Zelenského neodpustitelné, ale Ukrajina a Rusko by měly zvolit obtížnou možnost pokračovat v rozhovorech. Moskva by podle něj měla uznat, co její vojáci údajně udělali. Ruská strana však stále odmítá, že by její vojáci páchali jakékoliv násilí na civilistech.

Možnost dalších mírových jednání s Ruskem vidí Zelenskyj jako výzvu. „Výzva je to vnitřní, lidská. Člověk se musí vzchopit a musí to udělat, myslím, že nemáme jinou možnost,“ řekl v rozhovoru s ukrajinskými novináři, který odvysílala státní televize.

Ndůvěra v bezpečnostní záruky

Zelenskyj připustil, že je možné, že on a ruský prezident Vladimir Putin osobně jednat nebudou. Novináři se ukrajinského prezidenta totiž ptali, zda s Putinem povedou přímé rozhovory, Zelenskyj však bez dalších detailů odpověděl, že je možné, že k tomu nedojde.

Ukrajinský lídr také prohlásil, že Kyjev nemá důvěru v bezpečnostní záruky, které by Moskva mohla slíbit v budoucí mírové dohodě. „Chápeme, že pokud s Moskvou podepíšeme i tu nejrobustnější mírovou dohodu, tak se za dva roky může Rusko vrátit,“ řekl Zelenskyj a vyzval Západ k větší podpoře Ukrajiny.

Vrátil se opět i k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, jehož strana Fidesz zvítězila v pondělních parlamentních volbách. Vzkázal mu, že si bude muset Orbán vybrat mezi „Moskvou“ a „zbytkem světa“. Opět maďarského premiéra zkritizoval, že se obává ruského vlivu.

Orbán zařadil ve svém pondělním projevu Zelenského mezi své protivníky, které ve volbách „přemohl“. Maďarský premiér chce navzdory ruské agresi udržovat co nejlepší vztahy s Moskvou, sice podpořil protiruské sankce, ale odmítá poslat Ukrajině zbraně nebo jejich převoz zbraní přes své území, odmítá rovněž evropské embargo na ruský plyn.