Ďáblův advokát. Ukrajinec hájil ruského vojáka, lidé ho posílají do Moskvy

„Za prvé, obhajuji člověka, ne zločin. Snažím se dokázat, že byly činy mého mandanta špatně kvalifikovány. Je na soudcích, jak rozhodnou. Já jen dělám svou práci,“ vypráví ukrajinský obhájce Ovsjannikov s tím, že jeho kolegové i blízcí ho v tom podporují. Vědí, že někdo to dělat musí. „Ale pak jsou tu lidé, kteří mě posílají do Moskvy nebo na Donbas,“ pokračuje „ďáblův advokát“.

Soud verdikt nad jeho svěřencem vynesl v pondělí. Jednadvacetiletý voják Šišimarin dostal doživotí. Mladý Rus se k vraždě ukrajinského důchodce Oleksandra Šelipova už dříve přiznal.

Celou dobu však tvrdil, že začal střílet až poté, co mu to opakovaně nařídili velitelé jeho jednotky. Byli tehdy v Sumské oblasti u ukrajinsko-ruských hranic, a když je Šelipov míjel, vedl kolo a telefonoval. Rusové si z toho vyvodili, že může ukrajinské armádě prozradit jejich polohu. Proto ho měl Šišimarin zabít.

Obhájce se soud snažil přesvědčit, že by tam měli stát spíš vojákovi nadřízení. Samotný Šišimarin podle něj jen plnil rozkaz, zabíjet nechtěl, a proto by měl být zproštěn obžaloby. „Nepopírá, že vystřelil. Ale nevěděl, jestli toho člověka zabil. Pokud by si to uvědomoval, proč by se vzdával?“ nadnesl advokát během třetího dne procesu.

Ovsjannikovova žádost podle listu The Guardian šokovala ukrajinské žalobce přítomné v soudní síni. Jeden z nich pak řekl, že povel k zahájení palby nemůže být považován za vojenský rozkaz, a proto vojáka nemůže zbavit odpovědnosti.

Vojákův případ je za dobu invaze, která trvá už skoro přesně tři měsíce, vůbec první. Ukrajinská justice se teď ovšem usilovně snaží předvést před soud desítky dalších Rusů, kteří se dopustili válečných zločinů a pro jejich činy jsou dostatečné důkazy.

Ovsjannikov říká, že společnost vytváří mnohem větší tlak na soudce tak, aby obviněného shledali vinným. Popisuje také, že se ho lidé pořád ptali: „Jak můžeš hájit válečného zločince?“ A on jen unaveně dokola vysvětloval, že o tom, zda je voják válečným zločincem, rozhodne až soud.

„Můj první dojem z Šišimarina je, že jde o obyčejného člověka, jako jsem já nebo vy. Můj druhý dojem, potom co jsem s ním začal pracovat, je, že už začal chápat, co udělal. To jediné, co si teď přeje, je vrátit se domů. Mám dojem, že toto všechno vnímá jako nějaký sen,“ míní advokát.

„Někdy mi ho je až líto,“ dodává. Pro Ovsjannikova, který byl nakonec se svou obhajobou neúspěšný, to však není první kontroverzní případ. Hájil také proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče. Toho nakonec soud v roce 2019 uznal vinným z velezrady a v nepřítomnosti odsoudil na třináct let ve vězení.