„Nepřijatelné a ostudné.“ Násilí proti vojenským verbířům na Ukrajině roste

Nábor a jeho metody ale mnohdy budí hněv mezi některými Ukrajinci. Incidenty, včetně smrtící střelby na důstojníka a exploze ve dvou náborových kancelářích, zvyšují tlak na již tak neklidnou celostátní kampaň za povolávání civilistů, zatímco nadšení pro vojenskou službu slábne.

„Během krátké doby došlo v různých regionech k ostudným násilným činům proti vojákům,“ napsal Syrskyj na Facebooku. „Násilí na vojenském personálu je nepřijatelné. Očekáváme úplné a zevrubné vyšetření těchto zločinů. Viníci musí dostat trest, který si zaslouží,“ zdůraznil.

Syrskyj upozornil, že obrana státu není „v podmínkách totální války“ možná bez mobilizačních opatření, přičemž armáda podle něj dělá vše, aby zabránila porušování lidských práv, řešila problémy v práci náborových středisek a napravovala chyby. „Ale národní věc obrany Ukrajiny je nemožná bez národní podpory armády a bez respektu k vojenskému personálu,“ napsal.

Policie zatkla dva podezřelé poté, co byl v sobotu na benzince v Poltavské oblasti zastřelen důstojník z náborové kanceláře. Podle prokuratury jeden z podezřelých zastřelil důstojníka, aby umožnil uprchnout druhému muži, který byl povolán do armády.

Týž den byl jeden člověk zabit a dalších šest zraněno při výbuchu v náborové kanceláři v Rivne. O den později utrpěl jeden člověk zranění při výbuchu v náborové kanceláři v Pavlohradu v Dněpropetrovské oblasti.

Ukrajinští představitelé se zatím nevyjádřili k tomu, zda tyto útoky spolu souvisejí. Jejich rychlý sled však vyvolal poplach v Kyjevě, kde panují obecnější obavy z ruských pokusů o destabilizaci vnitřní jednoty národa, vstupujícího do čtvrtého roku vyčerpávající války.

Hned po vpádu ruských vojsk z 24. února 2022 Ukrajina vyhlásila mobilizaci a do ozbrojených sil vstoupilo i množství dobrovolníků. Nadšení od té doby postupně opadlo; povolávání do armády rozděluje společnost a tisíce mužů v branném věku uprchly ze země, aby unikly nasazení do války.

Kyjev přímo nespojil útoky na náborová střediska z Ruskem, ale nejmenovaný zdroj z bezpečnostních složek uvedl, že Moskva vede dlouhodobou kampaň s cílem narušit povolávání do armády, ať fyzickými útoky, dezinformacemi, výstrahami před náborem či vybízením i najímáním Ukrajinců k zapalování vojenských vozidel.

Jen v neděli při žhářských útocích po celé Ukrajině bylo poškozeno šest aut, z nichž dvě patřila vojákům.