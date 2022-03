Vlaky s pomocí Ukrajině uvázly ve slovenských Košicích, brzdí je úřední záležitosti

O průtazích informoval zakladatel iniciativy Železnice pomáhá Albert Fikáček. Na odvoz vlaky podle něj čekají stovky Ukrajinců, možná i přes tisícovku.

Nyní dva vlaky čekají na slovenské straně s humanitárním materiálem, jako je zdravotnický materiál, drogerie, trvanlivé potraviny nebo spacáky a karimatky. „Problém spočívá v administrativním nedopatření a doufáme, že bude co nejdříve odstraněn, nejlépe v rámci hodin,“ uvedl Fikáček.

Humanitární pomoc musí podle něj podle nařízení jezdit přes jiný hraniční přechod Vyšné Nemecké, kde však není železnice. Problém také nastal při cestě zpět v odbavení Ukrajinců.

„Slovenská strana nemá dostatek pohraničních zaměstnanců, aby na železničním přechodě z Čopu odbavili tento vlak. Dosud tito lidé jezdili do České republiky, kde byli odbaveni. Z analýzy ale vyplynulo, že je to mimo legální rámec. Z toho důvodu je potřeba odbavit ty lidi na slovenském území,“ řekl Fikáček.

Dodal, že problém nezpůsobila zlá vůle některé ze stran. Podle Fikáčka by to mohlo vyřešit vyslání českých pracovníků na slovenské hranice, věc ale musejí řešit ministerstva vnitra obou zemí.

Ze země prchlo přes milion Ukrajinců. Většina zůstává v Polsku, jsou ale i v jiných zemích jako například na Slovensku nebo v České republice.

Do iniciativy Železnice pomáhá se zapojily například České dráhy, Arriva, ale i Fikáčkova brněnská společnost Gepard Express. Vlaky jezdí do ukrajinského Čopu. Za dobu války na Ukrajině, kterou minulý týden ve čtvrtek napadlo Rusko, odjela z ČR na Ukrajinu na podnět iniciativy už téměř desítka vlaků. Na Ukrajinu odvezla přes 180 tun humanitární pomoci. Zpět do ČR přivezla přes 3 000 Ukrajinců.