Ustojí prezident Zelenskyj tlak? Na Ukrajině se spekuluje o dvou možných scénářích

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (2. prosince 2025) | foto: Reuters

Jiří Just
Blíží se konec éry současného ukrajinského prezidenta? V zemi se spekuluje o dvou scénářích odchodu Volodymyra Zelenského z postu. Známý ukrajinský politolog v rozhovoru pro Lidovky.cz uvedl, že Zelenskyj navzdory obtížné situaci v prezidentském křesle zůstane.

Volodymyr Zelenskyj je pod nepříjemným tlakem. Doma i v zahraničí. Ukrajinští obránci s vypětím všech sil čelí ruskému tlaku na východě země – Kreml tvrdí, že více než rok dobývaný Pokrovsk měl padnout.

Spojené státy se snaží Kyjev přinutit co nejrychleji k míru, i za cenu nespravedlivých ústupků Ukrajiny. Evropští partneři jsou sice odhodláni pomáhat, ale stále neexistuje jasný plán, kde pro Ukrajinu získat finanční prostředky – list Financial Times napsal, že se Evropská centrální banka odmítla zaručit za reparační půjčku ze zmrazených ruských aktiv pro Kyjev.

