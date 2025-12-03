Ustojí prezident Zelenskyj tlak? Na Ukrajině se spekuluje o dvou možných scénářích

Volodymyr Zelenskyj je pod nepříjemným tlakem. Doma i v zahraničí. Ukrajinští obránci s vypětím všech sil čelí ruskému tlaku na východě země – Kreml tvrdí, že více než rok dobývaný Pokrovsk měl padnout.
Spojené státy se snaží Kyjev přinutit co nejrychleji k míru, i za cenu nespravedlivých ústupků Ukrajiny. Evropští partneři jsou sice odhodláni pomáhat, ale stále neexistuje jasný plán, kde pro Ukrajinu získat finanční prostředky – list Financial Times napsal, že se Evropská centrální banka odmítla zaručit za reparační půjčku ze zmrazených ruských aktiv pro Kyjev.