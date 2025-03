Jsme připraveni udělat vše pro mír, uvedli Ukrajinci před jednáním s USA

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Za nejdůležitější Jermak pokládá otázku, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru. Za velice důležité označil bezpečnostní záruky, které by odradily Rusko od další invaze do sousední země v budoucnu, napsala agentura AP.

Jermak dříve naznačil, že prioritami je ochrana ukrajinských zájmů, jasná vize ukončení války s Ruskem a efektivní spolupráce s americkými partnery. Ukrajina se již déle než tři roky brání ruské agresi, a to i díky pomoci Západu.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio se v zasedacím sále usmíval do kamer, zatímco na protější straně stolu seděli ukrajinští představitelé, jejichž tváře nevyjadřovaly žádné emoce, popsala agentura AP atmosféru v luxusním hotelu, kde se schůzka koná. Na místě je i ministr zahraničí hostitelské země, dodala.

Rubio při letu do Džiddy řekl, že americká delegace nenavrhne žádná konkrétní opatření k ukončení tříletého konfliktu, ale spíše chce slyšet od Ukrajiny, co by byla ochotna zvážit. „Nebudu klást žádné podmínky ohledně toho, co musí anebo mají udělat,“ řekl Rubio novinářům, kteří ho doprovázeli. „Chceme si vyslechnout, jak daleko jsou ochotni zajít, a pak to porovnat s tím, co chtějí Rusové, a zjistit, jak daleko od sebe skutečně jsou,“ dodal.

Rubio podle AP také řekl, že během schůzky by mohla být podepsána americko-ukrajinská dohoda o vzácných kovech a nerostech, ale zdůraznil, že to není podmínka pro to, aby Spojené státy postoupily v jednáních s Ukrajinou či s Ruskem. Řekl, že ve skutečnosti by mohlo dávat větší smysl dohodnout podrobnosti dohody, která je nyní spíše memorandem o porozumění, jež vynechává mnohé konkrétní záležitosti.

Ukrajinsko-amerických jednání se kromě Rubia zúčastní také poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Mike Waltz a zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff. V ukrajinské delegaci jsou také ministři zahraničí a obrany Andrij Sybiha a Rustem Umerov.

Jednání v Džiddě se koná krátce po emocionální scéně v Oválné pracovně Bílého domu, kdy Ukrajina pocítila hněv (amerického prezidenta) Donalda Trumpa, připomněla ukrajinská tisková agentura Unian roztržku mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jeho hostitelem ve Washingtonu a americkým viceprezidentem J. D. Vancem. USA poté pozastavily dodávky americké vojenské pomoci Ukrajině a sdílení zpravodajských informací.

Ukrajinská strana hodlá v Džiddě podle dřívějších informací navrhnout jako první krok k ukončení války příměří ve vzduchu a na moři a výměnu všech zajatců.

Setkání v Džiddě nabízí Kyjevu příležitost napravit vztahy s Washingtonem po bezprecedentní hádce v Bílém domu během návštěvy prezidenta Zelenského. Ukrajina kriticky potřebuje přesvědčit americkou stranu, aby ukončila přerušení pomoci a sdílení zpravodajských informací, napsala AP a dodala, že dva ukrajinští představitelé ji v pondělí řekli, že Ukrajina je připravena podepsat dohodu poskytující USA přístup k vzácným kovům.

Ukrajinské vládní středisko pro boj proti dezinformacím se v úterý ohradilo proti zprávám, že prý Spojené státy z jednání v Saúdské Arábii vyloučily možnost návratu Ukrajiny k hranicím z roku 2014, tedy před ruskou anexí Krymu, či 2022, tedy před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu a rozpoutáním války.

Američtí představitelé prý nechtějí ani slyšet žádné návrhy od Ukrajiny v tomto směru. „Informaci jsme prověřili a zjistili, že neodpovídá skutečnosti. Tato otázka vůbec nebyla nastolena,“ napsalo středisko na sociální síti.