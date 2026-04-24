Na šokující podmínky vojáků v Charkovské oblasti upozornila dcera bývalého vojáka z 2. mechanizovaného praporu 14. brigády Ivanna Poberežňuková, která zveřejnila fotografie silně vyhublých vojáků. „Chlapi jsou na pozicích bez jídla a vody,“ napsala na sociální síti Threads s tím, že vedení neodpovídá. „Bojovníci kvůli hladu ztrácejí vědomí, pijí dešťovou vodu.“ Ukrajinským médiím dále sdělila, že vojáci hlásí potíže se zásobováním od loňského 25. srpna.
Na problém upozornila i manželka jednoho z vojáků Anastasiia Silčuková, která potvrzuje, že situace trvá už sedm měsíců, tedy od srpna. Silčuková zveřejnila i vyjádření vojáků 14. brigády přidělených ke 2. praporu 30. brigády. Popisují, že každá dodávka zásob vystačí na 7 až 14 dní. Pokud dostanou vodu, je to jen 1,4 až 2,5 litru. V zimě pili rozpuštěný sníh.
„Často dochází k situacím, kdy omdléváme a fyzicky nejsme schopni bránit naše pozice,“ varovali vojáci a žádají vedení, aby zasáhlo.
Velitelství společných sil označilo zásobování 14. brigády za „strašlivé manažerské selhání“. Velitelství uvedlo, že „na různých úrovních se šířily zprávy, které tvrdily, že situace je pod kontrolou a dobře zvládnutá, což, jak se všichni přesvědčili, není pravda.“ Oznámilo vyšetřování celých velitelských struktur 10. sboru, pod který brigáda spadá.
Podle velitelství situace ukazuje na schopnost Rusů narušovat svými útoky ukrajinskou logistiku. Za „významný problém“ označilo nedostatečné prostředky k potírání nepřátelských jednotek, které pak mohou pokračovat ve svých úderech. Zároveň vyzvalo vojáky, aby jakékoli takové případy hlásili.
Velitelé vyměněni
Ke skandálu se vyjádřil i generální štáb ukrajinské armády. „Systematické letecké a raketové údery nepřítele na přechody přes řeku Oskol výrazně zkomplikovaly logistické zabezpečení jednotek sil obrany v oblasti města Kupjansk. Logistika našich vojsk je zde zajišťována pomocí plavidel a těžkých bezpilotních prostředků,“ upřesnil, s jakými potížemi se zásobování potýká.
Štáb zkritizoval vedení 14. brigády za to, že zatajovalo skutečný stav věcí. Oznámil, že dosavadního velitele 14. brigády Anatolije Lysetského nahradí Taras Maksimov. Uvedl také, že do čela 10. sboru se místo brigádního generála Sergeje Perce postaví brigádní generál Artjem Bogomolov.
Maksimov již zveřejnil video, na němž mluví s vojáky 14. mechanizované brigády a ptá se jich, zda došly balíky se zásobami, které jim nechal poslat. Vojáci to potvrzují. Na otázku, co potřebují, uvádí, že „čas na nabrání hmotnosti“. Velitel jim slíbil, že bude provádět pravidelné výměny na frontě, a vyzval je, ať mu volají v případě problémů přímo.
Podle portálu Ukrajinska pravda odvolání velitele 10. sboru a velitele 14. brigády přímo nesouvisí se zveřejněním fotografií vyhublých vojáků, ale došlo k němu už několik dní předtím, než se snímky dostaly na veřejnost, a to v kvůli nedostatkům v jejich práci.