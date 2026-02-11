Volby uspořádáme, až budeme mít záruky a příměří s Ruskem, upozornil Zelenskyj

  20:46aktualizováno  20:46
Ukrajina uspořádá volby, až budou existovat odpovídající bezpečnostní záruky a zavládne příměří v bojích s Ruskem, řekl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval na článek deníku Financial Times, který napsal, že se prezident chystá 24. února oznámit plán prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě, a to po tlaku ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ruská vojska vpadla na Ukrajinu na rozkaz vládce Vladimira Putina 24. února 2022.
Zelenskyj novinářům podle agentur Ukrinform a Interfax-Ukrajina řekl, že o datu 24. února v souvislosti s oznamováním voleb slyší poprvé, respektive o něm poprvé slyšel od Financial Times. „Teď to slyším podruhé od vás. O volbách jsem mluvil mnohokrát. K volbám přistoupíme, až budou všechny příslušné bezpečnostní záruky,“ řekl Zelenskyj.

„Samozřejmě, že jsme na volby připraveni. Řekl jsem toto: stačí uzavřít příměří a budou volby. To je bezpečnostní otázka,“ doplnil ukrajinský prezident. Datum 24. února – tedy den, kdy Rusko v roce 2022 zahájilo celoplošnou invazi do jeho země – označil za zvláštní datum, jež se nehodí používat k rozhovorům o politice.

Deník Financial Times ve středu s odvoláním na ukrajinské a evropské představitele napsal, že ukrajinský prezident hodlá právě 24. února oznámit plán vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě ve válce. Podle listu to Zelenskyj měl udělat po tlaku americké administrativy.

Podle rámcové dohody, o které jednají vyjednavači USA a Ukrajiny, by případná mírová smlouva byla předložena k referendu ukrajinským voličům, kteří by současně hlasovali v celostátních volbách. Diskutovalo se přitom o možnosti, že toto dvoje hlasování by se mohlo konat v květnu.

„Dokud nebude bezpečnost, nebude ani oznámení o volbách a referendu,“ řekl v reakci na zprávu Financial Times zdroj z ukrajinské prezidentské kanceláře portálu RBK-Ukrajina. Sám Zelenskyj se dříve vyjádřil, že volby by se mohly konat 60 až 90 dní poté, co se podaří zajistit bezpečnost voličů a přijmout potřebné změny v zákonech.

Kromě bezpečnosti voličů problém představuje také účast vojáků a hlasování Ukrajinců v zahraničí a vnitrostátních uprchlíků před válkou. Uspořádání voleb je však jedním z bodů mírového plánu a ukrajinští zákonodárci pracují na speciálním jednorázovém zákoně. Zatím ale k žádným konkrétním výsledkům nedospěli. V databázi oprávněných voličů je okolo 33 milionů lidí, z nichž až 7,5 milionů je v cizině, dodal RBK-Ukrajina.

Všechny průzkumy veřejného mínění z poslední doby ukazují, že většina Ukrajinců je proti uspořádání voleb před ukončením války s Ruskem a většina také rozhodně odmítá návrh, aby Ukrajina předala celý Donbas Rusku výměnou za americké a evropské bezpečnostní záruky, připomněla Ukrajinska pravda.

Zelenskyj o víkendu řekl, že Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, a že Trumpova administrativa pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska příště setkaly v USA, pravděpodobně v Miami.

Ukrajinci a Rusové společně s Američany jednali o možnostech ukončení války v uplynulých týdnech dvakrát v Abú Zabí. Naposledy se dohodli na další výměně vězňů. V klíčové otázce týkající se území však průlomu nedosáhli.

