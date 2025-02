Jsem ochotný sejít se s Putinem. Ale až bude mírový plán, řekl Zelenskyj

„Setkám se s Rusy – s jediným Rusem, s Putinem – ale jen tehdy, až budeme mít společný plán s Trumpem, s Evropou,“ oznámil Zelenskyj. Od Trumpa podle svých slov dostal osobní telefonní číslo s tím, že mu může zavolat kdykoliv. Označil ho za klíčového člověka pro řešení války na Ukrajině.

Spojené státy podle ukrajinského prezidenta nicméně nikdy nepočítaly s Ukrajinou v NATO, a to ani za administrativy Trumpova předchůdce Joea Bidena. Američané podle Zelenského o ukrajinském členství „vždy jen mluvili“, ale ve skutečnosti s jejím členstvím v Alianci nikdy nepočítali.

Pokud se však Ukrajina členem NATO nestane, bude muset podle ukrajinského prezidenta počet vojáků zdvojnásobit na 1,5 milionu. Zelenskyj by se měl ještě v pátek setkat v Mnichově s americkým viceprezidentem J. D. Vancem.

Ten na bezpečnostní konferenci přednesl projev, bezpečnosti se však příliš netýkal. Řada médií i analytiků od něj očekávala, že poodhalí plány americké administrativy na ukončení války na Ukrajině. Vance však ve své řeči především kritizoval Evropu, v níž je podle něj na ústupu svoboda slova. Ukrajinu zmínil jen velmi okrajově.

V Kyjevě i dalších evropských metropolích vyvolal obavy nedávný Trumpův telefonát s Putinem. Dohodli se v něm, že se setkají, nejspíš v Saúdské Arábii. Kyjev i evropské státy se obávají, že se Moskva a Washington na míru na Ukrajině dohodnou bez jejich účasti. Podle evropských politiků by takový mír nebyl trvalý a hrál by do karet jen Rusku.