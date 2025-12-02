Mírový plán jsme s USA vylepšili, potvrdil Zelenskyj před jednáním Witkoffa a Putina

  13:18aktualizováno  13:18
Návrh listopadové mírové dohody ze Ženevy o ukončení války na Ukrajině byl po rozhovorech mezi americkými a ukrajinskými vyjednávači na Floridě dále vylepšen. V úterý to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je nyní na návštěvě Irska. Zdůraznil, že Ukrajina přistupuje k diplomacii „nanejvýš vážně“ a je třeba k tomu donutit i Rusko. Chce, aby se do procesu zapojili další partneři napadené země.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (1. prosince 2025)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (1. prosince 2025) | foto: Reuters

„Naši diplomaté aktivně spolupracují se všemi partnery, aby zajistili smysluplné zapojení evropských zemí a dalších účastníků koalice ochotných do utváření rozhodnutí,“ napsal Zelenskyj. Ukrajinská delegace v čele s ukrajinským tajemníkem Rady národní bezpečnosti Rustemem Umerovem jej prý podrobně informovala o nedělních floridských jednáních.

„Práce vycházela z ženevského dokumentu a tento dokument byl zdokonalen,“ dodal Zelenskyj. Za účasti zástupců zpravodajských služeb Ukrajiny a USA se podle něj diskutovalo o „proveditelnosti různých kroků na frontové linii a o výzvách spojených se zajištěním ochrany před ruskými údery a zabráněním porušování dohod v případě příměří“.

Ukrajinský prezident rovněž upozornil, že Rusko už zahájilo „nové dezinformační kampaně s ohledem na přípravy na svá nadcházející setkání s americkou stranou“.

Série intenzivních diplomatických jednání o ukončení ruské války na Ukrajině pokračuje v úterý také v Moskvě. Odpoledne má vládce Vladimir Putin v Kremlu přijmout zvláštního vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevea Witkoffa a také Trumpova zetě Jareda Kushnera.

V listopadu se do médií dostal osmadvacetibodový plán k ukončení války, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Plán mimo jiné obsahoval bod, podle kterého by Ukrajina přišla o značnou část území, včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit.

Dále plán navrhoval, že Ukrajina početně omezí svou armádu maximálně na 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Vícero evropských států považovalo původní plán za proruský. Po jednání amerických, ukrajinských a evropských činitelů v Ženevě doznal značných změn a následně o něm jednali představitelé USA a Ukrajiny na Floridě.

Komisař pro obranu Andrius Kubilius v rozhovoru s portálem Euronews řekl, že Evropané by měli mít vlastní mírový plán pro Ukrajinu a neměli by čekat na to, až Američané převezmou veškerou iniciativu.

Ukrajina se brání ruské invazi už čtvrtým rokem, přičemž Moskva okupuje necelou pětinu jejího území, včetně Krymu anektovaného už v roce 2014. Diplomatické snahy o urovnání konfliktu dosud narážely především na maximalistické požadavky Moskvy.

