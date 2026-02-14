Putin doufá v nový Mnichov, řekl Zelenskyj. Poděkoval Česku za muniční iniciativu

„Putin doufá, že zopakuje Mnichov. Ale ne Mnichov 2007, kdy hovořil pouze o rozdělení Evropy, ale Mnichov 1938, kdy předchozí Putin začal rozdělovat Evropu ve skutečnosti,“ řekl Zelenskyj. Ruský diktátor vystoupil naposledy na Mnichovské bezpečnostní konferenci právě v roce 2007. V projevu tehdy mimo jiné ohlásil záměr mocenského návratu Ruska.
V bavorské metropoli se v roce 1938 sešli Hitler a zástupci Itálie, Francie a Velké Británie Benito Mussolini, Édouard Daladier a Neville Chamberlain a podepsali takzvanou mnichovskou dohodu, na základě které muselo Československo odstoupit své pohraničí, obývané převážně německy mluvícím obyvatelstvem. Později nacistické Německo obsadilo i Čechy a Moravu a zřídilo protektorát.
Zelenskyj ve svém projevu kritizoval Rusko, které před téměř čtyřmi lety zahájilo invazi na Ukrajinu. Řekl mimo jiné, že na Ukrajině už není jediná elektrárna, kterou by ruské vzdušné útoky nezničily. Kritizoval ale také íránský režim, který podle něj musí skončit, mimo jiné proto, že dodává Moskvě drony Šáhed.
Zelenskyj rovněž děkoval v projevu spojencům včetně Spojených států a Evropy. Výslovně zmínil také muniční iniciativu, kterou zorganizovala Česká republika a která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro Ukrajinu. Přímo poděkoval českému prezidentovi Petrovi Pavlovi, který seděl v hledišti.
Nový český premiér Andrej Babiš a další představitelé nové české vládní koalice původně hovořili o tom, že iniciativu zruší. Nakonec do ní však Praha pouze přestane přispívat penězi. Samotná iniciativa pokračuje dál.