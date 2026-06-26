Zelenskyj spustil čtyřicetidenní plán. Chce donutit Putina k ukončení války

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  11:55aktualizováno  11:55
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Nad moskevskou rafinerií stoupá černý dým po útoku ukrajinských bezpilotních...

Nad moskevskou rafinerií stoupá černý dým po útoku ukrajinských bezpilotních letounů. (18. června 2026) | foto: SEFA KARACAN / ANADOLU / Anadolu via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

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Ukrajina spouští čtyřicetidenní plán, jehož cílem je dotlačit Rusko k míru. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenskyj. Detaily neposkytl, armáda napadené země nicméně v poslední době útočí zejména na ropné rafinerie a infrastrukturu hluboko uvnitř Ruska.

„Schválil jsem čtyřicetidenní operaci tajné služby s cílem ovlivnit zemi agresora a vyvinout tlak na ukončení války,“ napsal Zelenskyj na Telegramu. Podrobnosti operace nedodal, oznámení však následovalo po konzultaci s úřadujícím šéfem SBU Jevhenijem Chmarou.

Ten prezidentovi podal zprávu o ukrajinském „plánu sankcí s dlouhodobým a střednědobým dosahem a o výsledcích, kterých SBU dosáhla“.

Zelenskyj pak pochválil SBU a její elitní jednotku speciálních operací Alfa za nedávný úspěch při „úderu na personál a vybavení okupačních sil“.

Zelenskyj také ve čtvrtek oznámil, že armáda zasáhla další dvě ropné rafinerie v Ufě. Ta se nachází zhruba 1 500 kilometrů daleko od frontové linie, u rusko-kazachstánských hranic.

Kromě toho Ukrajinci udeřili i na ropná skladiště v Krasnodarském kraji, což potvrdil i šéf tamního okresu Krasnoarmejsk Aleksandr Charitonov, starosta okresu Krasnoarmejsk v Krasnodarském kraji, potvrdil, že byl zasažen ropný sklad Poltavskaja.

Ukrajinské údery na cíle hluboko uvnitř Ruska včetně Moskvy se stupňují už měsíce. V posledních týdnech ukrajinské drony zasáhly rafinerie i další strategické cíle a válku, kterou Kreml vyvolal před více než čtyřmi lety, už výrazně pociťují i běžní Rusové.

Prakticky ve všech regionech docházejí pohonné hmoty, ceny rostou a režim také údajně z bezpečnostních důvodů blokuje přístup na internet včetně sociálních sítí. Ukrajinská kampaň „středních úderů“ ochromila také logistiku na okupovaném poloostrově Krym. Zpomalil se i postup Ruska na frontě, což Zelenskyj rovněž připsal SBU.

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