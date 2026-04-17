Bělorusko staví cesty a dělostřelecká postavení u Ukrajiny, varoval Zelenskyj

„Náčelník generálního štábu Oleksandr Syrskyj přednesl svou zprávu. (...) Zaznamenáváme také pokusy okupačních sil o přeskupení – s největší pravděpodobností za účelem kompenzace nedostatku personálu. V této souvislosti je stále jasnější, proč se zvýšila vojenská aktivita v Bělorusku,“ píše Zelenskyj na síti X.
„Podle zpravodajských informací probíhá v běloruských pohraničních oblastech výstavba silnic směřujících k ukrajinskému území a budování dělostřeleckých pozic. Domníváme se, že Rusko se může opět pokusit vtáhnout Bělorusko do své války,“ varuje.
Nařídil proto, aby se využily příslušné kanály k varování běloruského vedené, že Ukrajina je připravená bránit své území a nezávislost. „Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly sloužit jako varování běloruskému vedení před pácháním chyb,“ dodal v narážce na osud jiného ruského spojence Nicoláse Madura, kterého v lednu unesly americké speciální síly.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který je vnímám jako nejbližší spojenec Moskvy, poskytl Rusku na začátku války proti Ukrajině území své země jako nástupiště k útoku na sousední zemi. Z ruských leteckých základen v Bělorusku také vzlétaly ruské letouny, které bombardovaly ukrajinská města a obce. Běloruské ozbrojené síly se sice do války proti Ukrajině přímo nezapojily, nicméně Západ v reakci na Minsk uvalil sankce.
Ukrajinský prezident také poděkoval všem jednotkám, které drží své pozice a odrážejí ruské útoky. „Vysoké tempo likvidace okupantů pokračuje i v dubnu. Rusům se nedaří převzít iniciativu na frontě, a to je důležité,“ napsal.