Zelenskyj v pátek oznámil, že se chce v neděli setkat s Trumpem a jednat o sporných částech nového dvacetibodového návrhu amerického mírového plánu, který je podle ukrajinského prezidenta hotov z 90 procent.
Rovněž hodlá mluvit o poválečné obnově a poválečných zárukách pro Ukrajinu. Otázku záruk přitom Kyjev považuje za takřka vyřešenou. S Trumpem chce jeho ukrajinský protějšek diskutovat i o dalším možném tlaku na Rusko.
Válka na Ukrajině
Trump v rozhovoru se portálem Politico zveřejněném v pátek o plánu řekl, že Zelenskyj „nemá nic, dokud to neschválím“. „Takže uvidíme, co má,“ dodal. Šéf Bílého domu zároveň vyjádřil přesvědčení, že schůzka se Zelenským bude produktivní. „Myslím, že to s ním půjde dobře. Myslím, že to půjde dobře s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem,“ prohlásil Trump a dodal, že očekává, že i s Putinem bude brzy hovořit.
Mluvčí ruské diplomacie v pátek vyzvala Washington, aby aktivně čelil západoevropským zemím, které se pokroky snaží „torpédovat“. Nedělní schůzka prezidentů USA a Ukrajiny se podle deníku Kyiv Post uskuteční v Trumpově floridské rezidenci Mar-a-Lago.
Nová dvacetibodová verze amerického mírového plánu byla zveřejněna ve středu a předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a zahájení jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Nevyřešeny však zůstávají hlavně ruské požadavky na územní ústupky Ukrajiny či otázka jejího možného vstupu do NATO.
Rusko rozmisťuje rakety v Bělorusku
Moskva pravděpodobně rozmisťuje nové hypersonické balistické rakety schopné nést jaderné hlavice na bývalé letecké základně ve východním Bělorusku. Krok by mohl posílit schopnost Ruska zasahovat raketami cíle napříč Evropou. Posudek amerických výzkumníků, kteří k němu došli na základě sledování satelitních snímků, v zásadě odpovídá poznatkům amerických tajných služeb.
Putin dal v minulosti najevo svůj záměr rozmístit v Bělorusku rakety středního doletu Orešnik, které mají odhadovaný dosah až 5 500 kilometrů, nebylo ale jasné, kde přesně budou umístěny. Výzkumníci Jeffrey Lewis a Decker Eveleth jsou z 90 procent přesvědčeni o tom, že některé orešniky budou rozmístěny na bývalé letecké základně poblíž města Kryčau, které leží asi 310 kilometrů východně od Minsku a zhruba 480 kilometrů jihozápadně od Moskvy.
Rozmístění raketového systému Orešnik ve své zemi minulý týden oznámil běloruský vůdce Alexandr Lukašenko. Aktuální zprávu zatím Minsk nekomentoval.