Zelenskyj už dostal americký plán pro Ukrajinu, bude o něm jednat s Trumpem

  18:36
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obdržel návrh amerického plánu na dosažení míru s Ruskem a bude o něm jednat se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Uvedla to kancelář ukrajinského prezidenta. Zelenskyj se sešel v Kyjevě s vysoce postavenými americkými vojenskými činiteli.
Ukrajinská strana se s Američany dohodla, že „bude pracovat na jednotlivých bodech plánu tak, aby to vedlo k důstojnému ukončení války“. Zdůraznila, že od začátku ruské invaze usiluje o mír a podporuje všechny smysluplné návrhy, které k němu mohou vést.

„Jsme připraveni i nyní konstruktivně spolupracovat s americkou stranou a našimi partnery v Evropě a ve světě na dosažení míru,“ uvedla také kancelář ukrajinského prezidenta.

Spojené státy o obsahu plánu, který podle médií vypracovali Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a vyslanec Kremlu Kirill Dmitrijev, oficiálně neinformovaly. Agentury a média tvrdí, že se v něm navrhuje, aby Ukrajina uznala ruskou anexi Krymu, přenechala Rusku další okupovaná území, snížila stav své armády o více než polovinu a vzdala se některých zbraní.

Britský The Telegraph s odvoláním na nejmenované činitele napsal, že Ukrajina by přestala kontroloval Donbas, právní vlastnictví nad tímto východním průmyslovým regionem by si však udržela. Rusko by prý mělo platit jakési „nájemné“ za využívání této oblasti.

