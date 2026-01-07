Pořád nevíme, jak by Západ reagoval na nový útok Ruska, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu prohlásil, že od svých evropských spojenců stále nedostal jasnou odpověď, jak konkrétně by reagovali v případě opětovného napadení Ukrajiny Ruskem po uzavření příměří. Francie, Velká Británie a Ukrajina na okraji úterního jednání koalice ochotných v Paříži nicméně podepsaly společnou deklaraci o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.
„To je velmi obtížná otázka. A přesně tuhle otázku jsem položil všem našim partnerům. Dosud jsem nedostal jasnou a jednoznačnou odpověď,“ řekl Zelenskyj, který ve středu přicestoval na návštěvu Kypru. Dodal, že ačkoliv ze strany spojenců vnímá politickou vůli k pevným bezpečnostním zárukám, Ukrajina podle něj potřebuje záruky právně závazné, „podpořené parlamenty, podpořené americkým Kongresem“.

Jeden z bodů pařížské deklarace zmiňuje záměr nasadit po dosažení příměří jako záruku bezpečnosti Ukrajiny mnohonárodní síly, do nichž by přispěly ty země koalice, které k tomu budou ochotné. Další bod hovoří o „závazné podpoře Ukrajiny v případě budoucího ozbrojeného útoku ze strany Ruska s cílem obnovit mír“.

Samotné prohlášení ovšem není právně závazné, jeho signatáři pouze deklarují připravenost zavázat se k systému politicky a právně závazných záruk, které budou aktivovány, jakmile příměří vstoupí v platnost.

Rusko na výsledky úterní pařížské schůzky dosud nereagovalo. V minulosti Moskva dávala verbálně najevo ochotu jednat o míru, zároveň opakovala, že mírové uspořádání musí zohledňovat její požadavky, včetně územních. Rusko dosud také jednoznačně odmítá přítomnost vojáků západních zemí na ukrajinském území.

Ve Francii dál jednají představitelé USA a Ukrajiny. Podle Zelenského se očekává, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami, tedy právě územím a Záporožskou jadernou elektrárnou. Zelenskyj podle agentury Reuters před novináři také vyjádřil naději, že se brzy opět setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, nejspíše ve Washingtonu.

