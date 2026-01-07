Pořád nevíme, jak by Západ reagoval na nový útok Ruska, řekl Zelenskyj

„To je velmi obtížná otázka. A přesně tuhle otázku jsem položil všem našim partnerům. Dosud jsem nedostal jasnou a jednoznačnou odpověď,“ řekl Zelenskyj, který ve středu přicestoval na návštěvu Kypru. Dodal, že ačkoliv ze strany spojenců vnímá politickou vůli k pevným bezpečnostním zárukám, Ukrajina podle něj potřebuje záruky právně závazné, „podpořené parlamenty, podpořené americkým Kongresem“.
Jeden z bodů pařížské deklarace zmiňuje záměr nasadit po dosažení příměří jako záruku bezpečnosti Ukrajiny mnohonárodní síly, do nichž by přispěly ty země koalice, které k tomu budou ochotné. Další bod hovoří o „závazné podpoře Ukrajiny v případě budoucího ozbrojeného útoku ze strany Ruska s cílem obnovit mír“.
Samotné prohlášení ovšem není právně závazné, jeho signatáři pouze deklarují připravenost zavázat se k systému politicky a právně závazných záruk, které budou aktivovány, jakmile příměří vstoupí v platnost.
Rusko na výsledky úterní pařížské schůzky dosud nereagovalo. V minulosti Moskva dávala verbálně najevo ochotu jednat o míru, zároveň opakovala, že mírové uspořádání musí zohledňovat její požadavky, včetně územních. Rusko dosud také jednoznačně odmítá přítomnost vojáků západních zemí na ukrajinském území.
Ve Francii dál jednají představitelé USA a Ukrajiny. Podle Zelenského se očekává, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami, tedy právě územím a Záporožskou jadernou elektrárnou. Zelenskyj podle agentury Reuters před novináři také vyjádřil naději, že se brzy opět setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, nejspíše ve Washingtonu.