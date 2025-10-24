Muž na nádraží na Ukrajině odpálil granát, zabil tři ženy. Předtím chtěl za hranice

Autor: ,
  15:47aktualizováno  15:47
Tři ženy v pátek dopoledne na nástupišti nádraží v severoukrajinském městě Ovruč zabil muž, který tam odpálil výbušné zařízení. Sám krátce poté také zemřel. Dalších 12 lidí při incidentu utrpělo zranění.
Fotogalerie2

Policie zasahuje na nástupišti nádraží v severoukrajinském městě Ovruč, kde muž odpálil výbušné zařízení. (24. října 2025) | foto: Handout / National Police of Ukraine / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Třiadvacetiletý muž z Charkova podle ukrajinských úřadů výbušninu odpálil kolem 10:50 místního času (9:50 SELČ), když pohraničníci na nádraží v Žytomyrské oblasti kontrolovali doklady cestujících.

„V důsledku exploze neznámého výbušného zařízení zahynula příslušnice pohraniční stráže a dvě civilistky, další dva vojáci z hlídky a deset civilistů utrpěli zranění,“ uvedli na Telegramu pohraničníci.

Co muže, který zemřel při převozu do nemocnice, k činu vedlo, zatím není zřejmé. Podle předběžných informací byl útočník nedávno zadržen při pokusu o nelegální překročení ukrajinských hranic směrem na západ.

Agentura AFP píše, že útočil granátem. Trojici usmrcených žen bylo podle Ukrinformu 29, 58 a 82 let.

Ovruč

Ovruč

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.