Ukrajinci loví wagnerovce v Africe. Ze Súdánu zveřejnili video se zajatci

Video ukazuje ukrajinského vojáka, údajně z speciální jednotky Timur spadající pod ukrajinskou vojenskou rozvědku, při výslechu rusky mluvícího zajatce. Vedle něj dvou jsou na kolenou dva další afričtí vězni. Podle portálu Kyiv Post, který má video od svého zdroje z ukrajinské vojenské rozvědky k dispozici, jde o místní vojáky najaté wagnerovci.

„Soukromá vojenská společnost Wagner,“ odpovídá zajatec na otázku, k jaké jednotce patří. Do Súdánu se údajně dostal přes Středoafrickou republiku.

„Přišli jsme sem svrhnout vládu,“ přiznává dále cíl žoldáků, přičemž prozrazuje i jejich počet: sto.

Záběry ukazují stopy po boji. Jeden z nich má známky intenzivní střelby na čelní sklo. Na sedadle spolujezdce je tělo vojáka s výšivkami wagnerovců.

Není jasné, na jakém přesně místě bylo video pořízeno. Ani není jasné, zda je pravé. Podle mediálního analytika specializujícího se na otevřené zdroje Tala Hagina ale u předchozích snímků poskytnutých portálem Kyiv Post se ukázalo, že jsou autentické. Portál v listopadu 2023 zveřejnil dvě videa s ukrajinským lovem žoldáků.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov přísahal, že nechá zlikvidovat všechny ruské válečné zločince kdekoliv ve světě. Podle Kyiv Post zapojení ukrajinských speciálních sil v Súdánu je v souladu s tímto slibem.

„Před nedávnem proběhla jiná mise, kdy pár chlapů naskočilo do letadla, v podstatě se v Africe zbavilo několika wagnerovců a pak odletělo zpátky. Ale věci, které tam dělají, si velmi pečlivě hlídají,“ sdělil armádní zdroj blízký ukrajinským speciálním silám listu se sídlem v Spojených arabských emirátech The National.

Jiný zdroj z britské armády prohlásil, že speciální jednotky „by toho mohly dělat mnohem více na Ukrajině, což by skutečně pomohlo vyhrát válku“. Upozorňuje též na to, že riziko odhalení nebo zranění zapojených vojáků by mohlo zpochybnit veškeré výsledky, kterých Ukrajinci v Súdánu dosáhli.

Wagnerovci pod patronátem Moskvy spolupracují se somálskými polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF), které bojují se somálskou armádou. Dodávají jim rakety a další vybavení. Rusko má údajně zájem o nerostné suroviny v zemi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se před pěti měsíci setkal s vůdcem súdánské armády a de facto vládcem Súdánu, generálem Abdalem Fattáh Burhánem. „Diskutovali jsme o našich společných bezpečnostních výzvách, konkrétně o činnosti nelegálních ozbrojených skupin financovaných Ruskem,“ řekl tehdy Zelenskyj.