Zelenskyj obnoví útoky na ruské rafinerie. USA podle něj přestaly varovat před raketami

Zelenskyj deníku řekl, že Ukrajina pozastavila útoky na ruské rafinerie na tři dny. Navzdory tomuto kroku podle něj přestala dostávat včasná varování před ruskými balistickými raketami, což ztěžuje organizaci protivzdušné obrany. Podle Zelenského ukrajinští vojenští představitelé dostali z Washingtonu varování, že přestanou dostávat zpravodajské informace, pokud armáda údery na ruské rafinerie nezastaví.
Zelenskyj také upozornil na zpomalení internetového připojení, které ukrajinská armáda využívá prostřednictvím amerických služeb. „Není to technická záležitost, je to o vůli,“ řekl prezident o připojení k internetu.
Na otázku, zda by mohl znovu nařídit zastavení úderů na ruské rafinerie, Zelenskyj odpověděl, že by tak učinil pouze výměnou za větší dodávky střel do protivzdušného systému Patriot.
Americký miliardář Elon Musk ve středu uvedl, že jeho služba Starlink, která poskytuje internetové připojení prostřednictvím satelitů, slouží především k civilním účelům. Podobný systém pro vojenské využití, označovaný jako Starshield, kontroluje americká vláda. Podle agentury Reuters ale rozdíl mezi oběma službami není vždy zcela zřejmý.
Zelenskyj deníku řekl, že bez americké pomoci by bylo velmi obtížné čelit ruské invazi. Spory mezi Spojenými státy, Evropou a Ukrajinou podle něj pomáhají ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi sjednocovat Rusko a přesvědčovat tamní veřejnost, že se mu daří.
„Najdeme z toho cestu ven,“ řekl Zelenskyj k problémům s internetovým připojením a výpadkům včasných varování z USA. Podle něj má Trump instinktivní náklonnost k autokratům a velmi bohatým lidem. „On (Trump) o tom mluví otevřeně a hlasitě, že má takové lidi rád,“ dodal ukrajinský prezident.
Zelenskyj ve středu jednal v Londýně s britským premiérem Keirem Starmerem. Ve čtvrtek a v pátek se má zúčastnit summitu EU v Bruselu.