Ukrajina žádá Česko o vydání Rusa. Ten se podílel na anexi Krymu

Mluvčí českého policejního prezidia Ondřej Moravčík v neděli potvrdil, že na letišti byl zatčen ruský občan na základě mezinárodního zatykače vydaného Kyjevem. Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí mezitím upřesnilo, že Frančetti byl zatčen na základě společného postupu ukrajinských a českých úřadů a že ukrajinská strana pracuje na žádosti o jeho vydání.



„Zadržení je výsledkem společného postupu ukrajinských a českých právních orgánů, jehož cílem je přivést Alexandra Frančettiho k odpovědnosti za spáchání řady trestných činů proti našemu státu, konkrétně pak za účast v ruské okupaci Krymu,“ uvedl Nikolenko.

„Ukrajinská strana nyní pracuje na dokončení nezbytných procesů předání Alexandra Frančettiho ukrajinské justici,“ doplnil mluvčí.

„Ukrajina podala žádost o vydání státního příslušníka Ruské federace jménem Alexandr Frančetti,“ sdělil mluvčí českého ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka Řepka. „V současné době je věc posuzována kompetentním státním zastupitelstvím, kterým je Městské státní zastupitelství v Praze. Posuzuje podání návrhu na vzetí osoby do vazby, taktéž je příslušné k provedení předběžného šetření podle zákona o mezinárodní spolupráci,“ vysvětlil Řepka.

O přípustnosti vydání budou následně případně rozhodovat soudy. „Teprve po projednání věci před příslušnými soudy bude moci být eventuálně spis předložen ministerstvu spravedlnosti,“ dodal český mluvčí. K případnému vydání musí dát následně souhlas česká ministryně spravedlnosti. Extradiční proces obvykle trvá nejméně několik měsíců.

Rusko chce znát důvod

Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov v pondělí uvedl, že česká strana zatím Moskvu o Rusově zadržení oficiálně neinformovala. „Česká strana nás neinformovala, alespoň ne do doby, kdy jsem přijel na toto jednání,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci týkající se rozhovorů s představitelem San Marina.

„Příslušné otázky byly zaslány prostřednictvím ruského velvyslanectví v České republice,“ doplnil Lavrov. Oficiální žádost o informace pak podle něj byla podána prostřednictvím ruského vyšetřovacího výboru.

Lavrov dodal, že Rusko by se rádo dozvědělo, jaký je důvod Frančettiho zadržení. „Možná je to (jeho) boj proti neonacistům z takzvaných dobrovolnických praporů, které jsou i na Západě považovány za nelegální?“ tázal se Lavrov. Dobrovolnické oddíly se zapojily po boku ukrajinské pravidelné armády do bojů proti proruským separatistům na východě země.

„Chceme pochopit, o co se jedná, a doufáme, že české úřady budou pečlivě dodržovat zákonné principy a nepoddají se politickým provokacím,“ podtrhl rovněž šéf ruské diplomacie.

Frančetti byl šéfem jedné z polovojenských formací, které se v roce 2014 aktivně podílely na anexi Krymu. V okolí Sevastopolu vedl rozvědnou skupinu Severní vítr, která měla chránit město před možnými útoky. Do Sevastopolu přijel podle vlastních slov dva dny před vypuknutím konfliktu, tedy 25. února 2014. Potvrdil také, že jeho skupina spolupracovala s velením ruské námořní flotily.