Slovák sloužil v ruské armádě, zajali ho na Ukrajině. Zpět do Ruska netouží

Video se zajatým Slovákem, který je oblečený v ruské uniformě, zveřejnil na Facebooku regionální producent působící v Doněcké oblasti Oleksandr Kačura. Muž se na videu představil jako Jaroslav Galajčík a řekl, že je občanem Slovenské republiky.

„Turistou roku se stává Jaroslav ze Slovenska. Je občanem Evropské unie. Tak šokující příběh jste ještě neslyšeli. Ve zkratce, Jarek je profesionální turista, své peníze utrácel v Británii, cestoval po celém světě a vydělával. (...) Jarek přijel na Sibiř, kde ho uchvátila ruská duše a osobní chudoba natolik, že se rozhodl vrátit do Moskvy, požádat o ruské občanství, v budoucnu si na Sibiři koupit dům a až do důchodu žít v tajze,“ píše Kačura k videu, ale není jasné, do jaké míry si dělá legraci.

Pokračuje totiž s tím, že se Slovákovi na Sibiři líbily tamní krávy. „Na Slovensku takové nejsou. A já to chci změnit,“ řekl prý. Novinář se ho pak zeptal, jak se ocitl na Ukrajině a muž krátce odpověděl, že padl do zajetí. Kačura portálu Aktuality.sk řekl, že měl možnost se zajatcem mluvit asi půl hodiny. Ukrajinci podle něj Slováka zajali na frontě u města Lyman, kdy se jim po třetím útoku vzdal.

„Část mužů, se kterými byl, padla, a nedošli do bodu, kam se měli dostat. Byl medik, měl odnášet raněné. Skrýval se v prázdném zákopu, ale ten trefil dron. Vyrazil dopředu, ale místo na ruské se dostal na naše pozice,“ vylíčil Kačura.

Zatím není jasné, kdy přesně se Slovák ocitl na frontě. Do té doby podle toho, co řekl Ukrajincům, působil v okupované Luhanské oblasti, kde pomáhal při nakládání aut. „Tvrdil, že do bojových aktivit ho nezapojovali. Jako kontraktnika, tedy člověka, který podepsal smlouvu s armádou, ho však poslali na frontu a následně se ocitl v útoku. Všem jim prý oznámili, že půjdou do útoku,“ uvedl Kačura.

„Mluvil o tom, že měli hodně ztrát, zraněných. To říkal během výslechu, ale u něj v telefonu mu údajně našli spoustu propagandistické literatury o genocidě donbaského lidu – všechno to, co Rusko šíří od roku 2014,“ upozornil. Slovák se údajně nechal naverbovat do mezinárodní jednotky společně s Indy, Nepálci či Mongoly.

Smlouvu s ruským ministerstvem obrany prý podepsal v Moskvě, a to za žold kolem 200 tisíc rublů měsíčně (asi 50 500 korun), řekl Kačura. „O žádných datech se nezmínil. Jediné, co mi řekl, bylo, že se sedmadvacet dní nemyl. Tvrdil, že ho zajali během posledních květnových dní. Možná to bylo 28. nebo 29. května. Na pozici mohl být nějakých dvacet dní,“ míní Kačura.

O návrat do Ruska už podle něj nestojí. Novináři připomínají, že by to bylo možné, pokud by se žoldák dostal na seznam výměny zajatců. Slovák však Kačurovi tvrdil, že si raději ve slovenském vězení odsedí trest za účast v cizím vojsku. Na Slovensku za to hrozí od dvou do osmi let za mřížemi. „Byl jediným Slovákem ve své jednotce. Jediný občan Evropské unie. A to se mu ještě posmívali, jestli není špion,“ dodává Kačura.