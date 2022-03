Napadení jaderné elektrárny je od Rusů ukázka zoufalství, vyřadit se dá i bez útoku, říká expert

Lidovky.cz: Co by hrozilo, kdyby došlo k přímému útoku na jaderný reaktor v elektrárně v Záporoží?

Jaderný reaktor je v podstatě zabezpečen i proti pádu letadla nebo určitým typům střel, to platí běžně i v České republice. Nejde o to, že by došlo ve velkém rozsahu k úniku radiace, ale že způsobíte ohromné ekonomické a technologické škody, jejichž náprava bude vázat nemalé lidské a finanční kapacity. Je to politika ve stylu po nás spálená země. Ukrajina se s tím bude i se zahraniční pomocí vypořádávat extrémně dlouho.