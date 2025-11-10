Na Ukrajině provedli protikorupční zátah, Zelenského spojenec uprchl ze země

Autor: ,
  17:01aktualizováno  17:01
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) oznámil, že ve spolupráci s protikorupční prokuraturou (SAP) provádí rozsáhlý zátah zaměřený na odhalení úplatkářství v ukrajinském energetickém sektoru. Podle poslance Jaroslava Železňaka je vyšetřován také bývalý ministr energetiky a současný šéf resortu spravedlnosti Herman Haluščenko. Deník Ukrajinska pravda píše o prohlídkách také u bývalého obchodního partnera prezidenta Volodymyra Zelenského.
Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024)

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024) | foto: Profimedia.cz

Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku je ukrajinský...
Timur Mindič se svojí ženou Kaťou Verber, která si ještě za svobodna...
Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko (20. srpna 2024)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu EU. (23. října 2025)
6 fotografií

„Patnáct měsíců práce a 1000 hodin audiozáznamů. Byla zdokumentována činnost vysoce postavené zločinecké organizace,“ uvedl NABU s tím, že členové skupiny vybudovali rozsáhlé korupční schéma pro ovlivňování strategických podniků státního sektoru. Podle NABU se jedná zejména o společnost Energoatom, která provozuje ukrajinské jaderné elektrárny.

V příspěvku na telegramu přidala protikorupční agentura fotografie tašek s velkým množstvím bankovek různých měn. Později uvedla, že členové skupiny od dodavatelů Enerhoatomu vymáhali „odvody“ ve výši deseti až 15 procent z hodnoty zakázek. Ústředím jim byla účetní kancelář v centru Kyjeva, která patřila rodině podnikatele, bývalého vlivného ukrajinského politika obviněného ze spolupráce s ruskou tajnou službou a nyní ruskému senátorovi Andriji Derkačovi. V těchto prostorách se podle NABU „praly“ nelegálně utržené prostředky, celkem asi 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun).

Železňak na telegramu uvedl, že NABU provádí prohlídku také u Haluščenka a v Energoatomu a že podnět k vyšetřování podal on a jeho kolegové poslanci v ukrajinské Nejvyšší radě. Poslanec za liberální a proevropskou stranu Hlas (Holos) také napsal, že navrhl Haluščenkovo odvolání.

Informaci o vyšetřování Haluščenka potvrdily deníku Ukrajinska pravda dva nezávislé zdroje. Sama NABU zjištění nekomentovala.

Ukrajinska pravda rovněž dnes uvedla, že mezi vyšetřovanými ze strany NABU je také Tymur Mindič, podnikatel a spoluvlastník produkční firmy Kvartal 95, kterou založil Zelenskyj předtím, než se stal ukrajinským prezidentem. „Mindič v noci uprchl ze země, jen několik hodin před prohlídkami,“ uvedl zdroj deníku. Z jeho informací není zřejmé, jakým způsobem vyšetřování Mindiče s korupčním případem v energetice souvisí.

Minulý týden NABU oznámila zadržení náměstkyně ředitele společnosti Atomenerhomaš, která spadá pod Enerhoatom, v souvislosti s braním úplatků.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.