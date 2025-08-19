Schůzka by se měla uskutečnit bez jakýchkoliv předběžných podmínek, řekl Zelenskyj s tím, že o územních otázkách by se mělo rozhodnout v přímých jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou.
Dál zdůraznil, že detaily bezpečnostních záruk pro Ukrajinu ze strany Západu by měly být vypracovány během deseti dnů.
Detaily bezpečnostních záruk pro Ukrajinu by měly být vypracovány během deseti dnů, řekl Zelenskyj, podle kterého z americké strany zazněl důležitý signál, že by USA měly být součástí bezpečnostních záruk a měly by je koordinovat. Také uvedl, že Ukrajina nabídla, že koupí americké zbraně za přibližně 90 miliard dolarů (asi 1,9 bilionu Kč).
Schůzku mezi vůdci obou znepřátelených zemí domlouval americký hostitel Trump v telefonátu s Putinem o přestávce v jednání se Zelenským a evropskými představiteli, po bilaterálním jednání ukrajinského a ruského prezidenta má následovat třístranná schůzka s Trumpovou účastí. Místo ještě nebylo stanoveno.
„Americký prezident hovořil s ruským prezidentem telefonicky a dohodl se, že se v příštích dvou týdnech uskuteční schůzka mezi ruským a ukrajinským prezidentem,“ řekl německý kancléř Friedrich Merz novinářům po jednání v Bílém domě. Trump souhlasil s tím, že následně svolá další, třístrannou schůzku, aby jednání mohla skutečně začít, dodal Merz.
Podle Zelenského to byla ruská strana, která navrhla nejprve dvoustrannou rusko-ukrajinskou schůzku, s následným třístranným jednáním.
Schůzka s ruským vůdcem „je nezbytná pro řešení citlivých otázek“, napsal později na sociální síti Zelenskyj, který podle ukrajinských médií hodlá s Putinem jednat o ruských územních požadavcích. Na telegramu Zelenskyj uvedl, že v Bílém domě se jednalo o bezpečnostních zárukách. „To je klíčová otázka pro začátek konce války. Vážíme si důležitého signálu ze strany USA o jejich připravenosti je podporovat a být součástí,“ napsal.
Jednání v Bílém domě následovalo po páteční schůzce Trumpa s Putinem na Aljašce.
Ukrajina nepotřebuje přestávku v bojích, ale skutečný mír, prohlásil mimo jiné Zelenskyj, jehož země se čtvrtým rokem s pomocí Západu brání ruské agresi. Ke vpádu ruských vojsk do sousední země v únoru 2022 dal rozkaz právě Putin, který tím rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.
Macron zmínil sankce, Stubb Putinovi nevěří
Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání v Bílém domě vyzval ke zpřísnění sankcí proti Rusku v případě, že jednání o míru na Ukrajině ztroskotají. Podobně finský prezident Alexander Stubb před novináři vyjádřil skepsi ohledně vyhlídek na úspěch mírových rozhovorů se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi lety vpadla na Ukrajinu.
„Pokud bude tento (mírový) proces odmítnut, všichni se shodujeme na tom, že sankce budou muset být zvýšeny, v každém případě je to postoj, který vyvíjí větší tlak na ruskou stranu,“ řekl francouzský prezident novinářům ve Washingtonu.
Macron podle agentury AFP také uvedl, že při jednání v Bílém domě se neprobíraly případné ukrajinské územní ústupky. „Na toto téma jsme dnes nemluvili, a to ze dvou důvodů: jednak prioritou jsou bezpečnostní záruky a (případné ústupky) by se měly projednávat na dvou- a třístranných rozhovorech,“ řekl. Také dodal, že mírová dohoda by neměla obsahovat žádné omezení pro ukrajinskou armádu.
Finský prezident poznamenal, že Trump navrhl bilaterální jednání mezi Putinem a Zelenským, ale ruskému prezidentovi se nedá věřit. „Putin je málokdy důvěryhodný. Uvidíme, zda se Putin odváží přijít na tato jednání, zda se odváží přistoupit na třístrannou schůzku, anebo se opět snaží získat čas,“ řekl Stubb novinářům. Rozhovory v Bílém domě byly podle něj „částečně úspěšné“, ale jasné není „nic konkrétního“ o účasti USA na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.