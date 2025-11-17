Zelenskyj se ve Francii dohodl s Macronem. Ukrajina koupí 100 stíhaček Rafale

Ukrajina koupí od Francie 100 bojových letounů Rafale, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům po podepsání dohody s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Dodávky by mohly podle odborníků trvat několik let.

Zelenskyj a Macron dohodu podepsali na základně Villacoublay, kam ukrajinský prezident přiletěl v pondělí dopoledne. Zelenskyj v rozhovoru s novináři řekl, že Ukrajina na základě dokumentu objednává 100 bojových letounů Rafale. Krátce poté Elysejský palác informoval, že dokument obsahuje dohodu na nákup až 100 těchto bojových letounů.

Není jasné, zda všechny letouny budou nové výroby. Podle francouzských expertů každopádně dodávka tak vysokého počtu letadel potrvá nejméně několik let. Nákup si také vyžádá náročný výcvik pilotů.

Na konci října švédský premiér Ulf Kristersson oznámil, že Ukrajina podepsala dohodu na nákup 100 až 150 bojových letounů JAS-39 Gripen. Podle agentur se jednalo o předběžnou dohodu.

Pro Zelenského se jedná o devátou návštěvu Francie od začátku války v únoru 2022. Francie podpořila Ukrajinu vojenskými dodávkami, například houfnic Caesar, systému SAMP-T a bojových letounů Mirage2000, píše AFP.

5. října 2023
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem dohodu o zakoupení 100 francouzských bojových letounů Rafale. (17. listopadu 2025)
