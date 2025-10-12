Zařiďte nám mír jako pro Gazu, požádal Trumpa Zelenskyj po dalším ruském útoku

Ke zprostředkování míru vyzval v sobotu amerického prezidenta Donalda Trumpa jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Možnou mírovou dohodu přirovnal k té, kterou Trump prosadil na Blízkém východě v konfliktu Izraele s Hamásem.
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN. (23. září 2025)

Státníci spolu hovořili po rozsáhlém pátečním útoku Ruska na ukrajinskou infrastrukturu. Ten způsobil výpadky elektřiny v mnoha částech Kyjeva, přičemž velká část dodávek byla do sobotního večera obnovena.

Zelenskyj při telefonátu poblahopřál Trumpovi k jeho „vynikajícímu“ plánu příměří mezi izraelskými silami a palestinským hnutím Hamás.

„Pokud lze zastavit válku v jedné oblasti, pak jistě lze zastavit i jiné války, včetně té ruské,“ řekl Zelenskyj a vyzval Trumpa, aby vyvinul větší tlak na Kreml k zahájení jednání.

Oba diskutovali i o zásadním tématu posledních rozhovorů mezi USA a Ukrajinou – možném dodání amerických řízených střel Tomahawk – uvádí agentura Axios.

Podle některých analýz by Tomahawky Ukrajině umožnily zasáhnout hluboko do ruského vnitrozemí, včetně Moskvy, čímž by Kyjev mohl získat výhodu ve vyjednávání s Vladimirem Putinem.

Ruské oficiální hlasy v médiích opakovaně hrozily, že pokud USA poskytnou Ukrajině Tomahawky, mohly by rozmístit balistické rakety na Kubě. Zároveň varovaly, že posílí protivzdušnou obranu.

Letouny USA a Británie hlídkovaly na hranici

V souvislosti s nedávnými průniky ruského vojenského letectva na území NATO mezitím americké a britské stíhačky prováděly dvanáctihodinové hlídkování v rámci mise NATO u hranic s Ruskem.

„Jednalo se o významnou společnou misi s našimi spojenci ze Spojených států a NATO,“ uvedl britský ministr obrany John Healey poté, co se čtvrteční mise zúčastnily dva letouny Royal Air Force.

