Státníci spolu hovořili po rozsáhlém pátečním útoku Ruska na ukrajinskou infrastrukturu. Ten způsobil výpadky elektřiny v mnoha částech Kyjeva, přičemž velká část dodávek byla do sobotního večera obnovena.
Zelenskyj při telefonátu poblahopřál Trumpovi k jeho „vynikajícímu“ plánu příměří mezi izraelskými silami a palestinským hnutím Hamás.
„Pokud lze zastavit válku v jedné oblasti, pak jistě lze zastavit i jiné války, včetně té ruské,“ řekl Zelenskyj a vyzval Trumpa, aby vyvinul větší tlak na Kreml k zahájení jednání.
Oba diskutovali i o zásadním tématu posledních rozhovorů mezi USA a Ukrajinou – možném dodání amerických řízených střel Tomahawk – uvádí agentura Axios.
Podle některých analýz by Tomahawky Ukrajině umožnily zasáhnout hluboko do ruského vnitrozemí, včetně Moskvy, čímž by Kyjev mohl získat výhodu ve vyjednávání s Vladimirem Putinem.
Ruské oficiální hlasy v médiích opakovaně hrozily, že pokud USA poskytnou Ukrajině Tomahawky, mohly by rozmístit balistické rakety na Kubě. Zároveň varovaly, že posílí protivzdušnou obranu.
Letouny USA a Británie hlídkovaly na hranici
V souvislosti s nedávnými průniky ruského vojenského letectva na území NATO mezitím americké a britské stíhačky prováděly dvanáctihodinové hlídkování v rámci mise NATO u hranic s Ruskem.
„Jednalo se o významnou společnou misi s našimi spojenci ze Spojených států a NATO,“ uvedl britský ministr obrany John Healey poté, co se čtvrteční mise zúčastnily dva letouny Royal Air Force.