Zelenskyj se rozhodl otevřít archivy tajných služeb k volyňskému masakru

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  20:42aktualizováno  20:42
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Pochod ve Varšavě připomínajícím volyňský masakr Poláků ukrajinskými...

Pochod ve Varšavě připomínajícím volyňský masakr Poláků ukrajinskými nacionalisty. (12. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Pochod ve Varšavě připomínajícím volyňský masakr Poláků ukrajinskými...
Nálepka proti ukrajinskému nacionalistickému lídrovi Stepana Bandery na pochodu...
Pochod ve Varšavě připomínajícím volyňský masakr Poláků ukrajinskými...
Pochod ve Varšavě připomínajícím volyňský masakr Poláků ukrajinskými...
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Ukrajina otevře veškeré archivy tajných služeb, které se týkají volyňského masakru z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50-100 tisíc Poláků včetně žen a dětí. V pátek to na síti X uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vztahy mezi Polskem a Ukrajinou procházejí v posledních týdnech složitým obdobím, rozhodnutí z Kyjeva je tak považováno za vstřícný krok.

„Priority jsou jasné: každý z nás v Evropě potřebuje dobré sousedské vztahy založené na rovnosti, vzájemném přínosu a respektu. Polsko poskytlo Ukrajině po začátku plnohodnotné invaze značnou podporu, za kterou jsme Polsku vděční,“ napsal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident uvedl, že měl schůzku o ukrajinské politice vůči Polsku, ze které vzešlo několik důležitých rozhodnutí. Jedním z nich je zmíněné zpřístupnění archivů. Ukrajina rovněž udělí „významný“ počet povolení k pátracím a exhumačním pracím v souvislosti s volyňským masakrem a společně s Polskem navýší kapacitu těchto činností.

Při takzvaném volyňském masakru se oběťmi na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi. Ukrajinští historici naopak píší o masakrech civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády (Armia Krajowa) proti ukrajinským vesnicím, při kterých bylo podle odhadů zabito až 20 tisíc Ukrajinců.

Masakry z dob druhé světové války stále zatěžují vztahy mezi Polskem a Ukrajinou. Polský prezident Karol Nawrocki v červnu odebral nejvyšší polské vyznamenání Zelenskému v reakci na pojmenování jednotky ukrajinských speciálních sil po Ukrajinské povstalecké armádě (UPA), která za druhé světové války bojovala proti Sovětům za nezávislost Ukrajiny, ale někdy spolupracovala i s nacistickým Německem. UPA má na svědomí masakry polských civilistů na Volyni.

Ukrajinci nyní vnímají příslušníky UPA hlavně jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti. Pro Polsko je však připomínka UPA mimořádně citlivým tématem.

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Zelenskyj se rozhodl otevřít archivy tajných služeb k volyňskému masakru

Pochod ve Varšavě připomínajícím volyňský masakr Poláků ukrajinskými...

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