Po jednání delegací tří stran v Abú Zabí se ve čtvrtek američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner setkají v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a následně se Zelenským v Dublinu, kam ve středu ukrajinský lídr dorazil na ve čtvrtek začínající summit Evropského politického společenství a neformální zasedání Evropské rady.
„Stále čelíme těm masivním útokům. Samozřejmě chceme mít výsledky do konce roku a samozřejmě učiníme vše, aby se tak stalo,“ řekl podle Reuters Zelenskyj médiím.
O přiblížení se k míru hovořil také hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij. „Každý centimetr ruské půdy bude vrácen, ať už tak či onak,“ dodal však Medinskij, aniž by vysvětlil, jaká konkrétní území má na mysli.
Ukrajina se pátým rokem s pomocí Západu brání rozsáhlé ruské invazi zahájené na Putinův rozkaz. Současná jednání jsou první od letošního února a podle Zelenského otevírají „okno příležitosti“ k letošnímu dosažení výsledků. Hodně bude však nyní záležet na tom, zda američtí vyjednávači vyvinou ve čtvrtek na Putina tlak, dodal Zelenskyj.