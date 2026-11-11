Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jednání o míru mohou přinést výsledky letos. Záleží ale na USA, míní Zelenskyj

Autor: ,
  22:06aktualizováno  22:06
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Tohle si partneři nedělají, USA financují Putinovu válku, říká Zelenskyj.

Tohle si partneři nedělají, USA financují Putinovu válku, říká Zelenskyj. | foto: Reuters

Náčelník hlavního ředitelství Generálního štábu ruských ozbrojených sil Igor...
Americký vyslanec Jared Kushner hovoří na brífinku během jednání mezi Ruskem a...
Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a vedoucí delegace Vladimir...
Členové ukrajinské delegace v čele s Rustemem Umerovem se účastní trojstranných...
44 fotografií
Výsledků v jednáních o míru mezi Ruskem a Ukrajinou lze dosáhnout už letos, hodně však bude záležet na přístupu, který zvolí američtí vyjednávači vůči Rusku. Prohlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na společné tiskové konferenci s irským premiérem Micheálem Martinem. Zelenskyj dodal, že pro Ukrajinu jsou klíčové bezpečnostní záruky a nehodlá se bavit o odevzdání celého Donbasu Rusku.

Po jednání delegací tří stran v Abú Zabí se ve čtvrtek američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner setkají v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a následně se Zelenským v Dublinu, kam ve středu ukrajinský lídr dorazil na ve čtvrtek začínající summit Evropského politického společenství a neformální zasedání Evropské rady.

„Stále čelíme těm masivním útokům. Samozřejmě chceme mít výsledky do konce roku a samozřejmě učiníme vše, aby se tak stalo,“ řekl podle Reuters Zelenskyj médiím.

O přiblížení se k míru hovořil také hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij. „Každý centimetr ruské půdy bude vrácen, ať už tak či onak,“ dodal však Medinskij, aniž by vysvětlil, jaká konkrétní území má na mysli.

Ukrajina se pátým rokem s pomocí Západu brání rozsáhlé ruské invazi zahájené na Putinův rozkaz. Současná jednání jsou první od letošního února a podle Zelenského otevírají „okno příležitosti“ k letošnímu dosažení výsledků. Hodně bude však nyní záležet na tom, zda američtí vyjednávači vyvinou ve čtvrtek na Putina tlak, dodal Zelenskyj.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.