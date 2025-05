Dočasný mír versus trvalá válka: může Ukrajina přijmout ústupky a co to přinese nám všem?

Analýza 15:00

Ukrajina čelí zásadnímu dilematu – nakolik a jak přijmout podmínky diktované Donaldem Trumpem k dosažení mírové dohody. Má se vzdát okupovaných území včetně Krymu a jak by to měla udělat? Situace je však o něco složitější než dilema: mír za cenu ústupků, nebo válka. A to dává Kyjevu i určitý manévrovací prostor.