Omluvte se, nebo rezignujte, vyzývají republikáni Zelenského. Ten vrátil úder

„Něco se musí změnit. Buď musí přijít k rozumu a přijít k jednacímu stolu s vděčností, nebo někdo jiný musí vést zemi, aby tak učinil,“ řekl republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, podle něhož se obě strany konfliktu musejí dohodnout. „Je na Ukrajincích, aby to vyřešili,“ míní.

Moderátorka stanice NBC News Kristen Welkerová upozornila, že Johnson uvedl, že Zelenskyj možná bude muset odstoupit, neřekl však totéž o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Chcete, aby Putin odstoupil?“ zeptala se republikánského lídra.

„Chtěl bych vidět Putina poraženého. Je to protivník USA. Ale musíme ukončit tuhle válku a to je v zájmu každého,“ odpověděl Johnson.

Republikánský politik tvrdí, že nikdy neviděl podobné jednání, jako to, které podle něj předvedl v Bílém domě ukrajinský prezident. Vyčítá mu, že „spílal“ svým americkým hostitelům a „přerušoval“ je „namísto vyjádření vděčnosti“. Johnson chce, aby se Zelenskyj omluvil za své chování.

Johnsonův postoj není mezi republikány ojedinělý. Vlivný senátor Lindsey Graham též vyzval lídra Ukrajiny, aby se omluvil a řekl, že „to podělal“. „Buď se dramaticky změní, nebo musíte nabrat někoho nového,“ prohlásil dlouholetý zástupce Jižní Karolíny v Kongresu v rozhovoru se stanicí Fox News. V jiném momentě řekl, že Zelenskyj by měl „poslat někoho, s kým se můžeme domluvit, nebo odejít“.

Graham je šéfem rozpočtového výboru amerického Senátu a je považován za jednoho z lidí, kteří radí Trumpovi v otázkách zahraniční politiky. Deník The New York Times napsal, že senátor se vyjadřoval do médií na pokyn Bílého domu, tudíž jeho slova lze interpretovat jako stanovisko amerického prezidenta. Graham v minulosti Ukrajinu navštívil, setkal se přitom přímo se Zelenským a patřil mezi velké zastánce Kyjeva.

Odstoupím za NATO, nabízí Zelenskyj

Zelenskyj v reakci na Grahama uvedl, že o volbě ukrajinského prezidenta rozhoduje ukrajinský lid, ne američtí senátoři. „Mohu mu dát ukrajinské občanství a on se stane občanem naší země. A pak jeho hlas získá na váze a já ho vyslechnu jako občana Ukrajiny na téma, kdo musí být prezidentem. Prezident Ukrajiny se musí zvolit nikoliv v domě Lindseyho Grahama, ale na Ukrajině,“ prohlásil v rozhovoru se stanicí Sky News.

Ukrajinský prezident dříve uvedl, že je připraven rezignovat, pokud Ukrajina vstoupí do NATO. „Jsem vyměnitelný za NATO,“ zopakoval po schůzce evropských a dalších lídrů v Londýně. „NATO znamená, že jsem splnil své poslání.“

Dodal nicméně, že jeho „výměna“ na prezidentské židli nebude snadná, protože nestačí jen uspořádat nové volby. „Museli byste mi zabránit v účasti. A to bude trochu obtížnější.“

Zelenskyj se v pátek dostal do nevídané přestřelky s Trumpem a americkým viceprezidentem J. D. Vancem poté, co vyjádřil nedůvěru v ochotu ruského prezidenta Vladimira Putina dodržovat jakékoliv dohody. Vance spolu s Trumpem Zelenskému vytkli, že neprojevuje dostatečné díky za americkou vojenskou pomoc, a naznačili, že nemá zájem o uzavření míru.

Republikánská kritika Trumpa

Většina republikánů stojí za Trumpem. Část z nich jej ale kritizovala. „Ukrajina chce nezávislost, svobodný trh a vládu práva. Chce být součástí Západu. Rusko nenávidí nás i naše západní hodnoty,“ napsal serveru Axios republikánský kongresman Don Bacon a pátek označil za „špatný den pro americkou zahraniční politiku“.

„Je mi špatně od žaludku, protože se zdá, že se administrativa odklání od našich spojenců a objímá Putina, který je hrozbou pro demokracii a americké hodnoty po celém světě,“ napsala senátorka za Aljašku Lisa Murkowská.

Její kolega James Lankford zastupující Oklahomu odmítl výzvy svých kolegů, aby Zelenskyj rezignoval. „Myslím si, že by to uvrhlo Ukrajinu do chaosu,“ řekl s tím, že i přes roztržku USA stojí za Ukrajinou a budou stát za ní, protože Putin je „KGB lump, který vraždí své politické oponenty, a diktátor“.

Demokraté se Zelenského zastali. „Trump a Vance dělají Putinovu špinavou práci... demokraté v Senátu nikdy nepřestanou bojovat za svobodu a demokracii,“ napsal na síti X lídr senátorů Demokratické strany Chuck Schumer. Za „trapné“ a „ostudné“ označil Trumpovo a Vanceovo chování při páteční schůzce demokratický člen Sněmovny reprezentantů Jesús „Chuy“ García.

„Je je to hrozný návrh,“ řekl o výzvách k Zelenského rezignaci bývalý prezidentský kandidát a jedna z nejvýraznějších tváří Demokratické strany, senátor Bernie Sanders. „Miliony Američanů se cítí trapně a stydí se za to, že máte prezidenta Spojených států, který říká, že Ukrajina začala válku a že Zelenskyj je diktátor. (Trump) to má přesně obráceně.“