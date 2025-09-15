Nejlepší sankce proti Rusku jsou požáry jeho rafinérií, pochvaluje si Zelenskyj

  8:29aktualizováno  8:29
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku nazval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požáry v ruských rafinériích, ropných terminálech a skladištích ropy. Ukrajinský prezident tak reagoval na sérii ukrajinských útoků proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu suroviny, jejíž prodej Moskvě zásadně pomáhá financovat válku proti Ukrajině.
Útok dronu způsobil požár v ropné rafinérii ve městě Ilskij v ruském Krasnodarském kraji. (4. května 2023) | foto: AP

V rafinerii v ruské Syzrani vypukl v noci na sobotu požár. (16. března 2024)
„Nejefektivnější sankce jsou ty, které působí nejrychleji,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajina podle něho svými útoky významně omezila ruský ropný průmysl.

„Ruská válka je funkcí ropy, zemního plynu a dalších energetických surovin,“ řekl ukrajinský prezident a poděkoval ukrajinským vojákům, kteří se podílejí na útocích na objekty ruského ropného průmyslu.

Ukrajinské drony v noci na neděli zasáhly rafinérii ve městě Kiriši v ruské Leningradské oblasti. Závod patří k největším v zemi a podle různých zdrojů ročně zpracuje 17,7 milionu tun až 21 milionů tun ropy. O noc dříve se cílem ukrajinského dronového útoku stala rafinérie v Ufě.

Rusko je stále druhým největším exportérem ropy na světě, ale v posledních týdnech se kvůli sezonně zvýšené poptávce a ukrajinským útokům potýká s nedostatkem benzinu.

V některých regionech na čerpacích stanicích benzin došel, jinde se u nich tvořily dlouhé fronty a úřady zavedly omezení prodávaného množství pro jednotlivé zákazníky, píše Deutsche Welle. Do konce října také platí zákaz vývozu benzinu.

