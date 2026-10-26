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Ukrajina nepřistoupí na omezení armády ani neutralitu, říká Zelenskyj

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  7:39aktualizováno  7:39
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během summitu lídrů Evropské unie v Bruselu. (16. října 2026) | foto: Omar HavanaČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci v norském...
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří na tiskové konferenci během...
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Ukrajina nebude při případných mírových rozhovorech s Ruskem a Spojenými státy souhlasit s omezením početního stavu svých ozbrojených sil ani s poválečnou neutralitou. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro televizi TSN-Tyždeň.

„Klíčové je, že nemůže být řeč o tom, že by náš stát přijal neutralitu. Ani bychom to dělat neměli – naše vize je v zásadě v souladu s tou americkou – a nemůžeme souhlasit s žádným omezováním ukrajinské armády,“ řekl Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda.

Prezident rovněž uvedl, že o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu nemůže rozhodovat ruská strana.

„Závěry jsou tedy jasné: omezování naší armády a ukrajinská neutralita nepřicházejí v úvahu. Územní otázky jsou ‚červenou čárou‘, o níž lze jednat výlučně na úrovni nejvyšších představitelů,“ zdůraznil Zelenskyj.

V rozhovoru také uvedl, že signálem připravenosti Ruska k míru by mohlo být dodržování energetického příměří nebo souhlas se setkáním nejvyšších představitelů Ruska, Ukrajiny a USA. To by se podle něj mohlo uskutečnit na okraj prosincového summitu skupiny G20 na Floridě.

Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov již dříve prohlásil, že Rusko je ochotno obnovit třístranná jednání s Ukrajinou a USA po ruském svátku 4. listopadu. Současně varoval před přehnanými očekáváními. První schůzka podle něj nejspíše bude předběžným, sondážním jednáním, připomněl server BBC News.

Kyjev dlouhodobě usiluje o vstup do NATO, přestože někteří členové aliance zaujímají zdrženlivý postoj. Zelenskyj také obnovil tlak na uspořádání třístranného setkání s Vladimirem Putinem zprostředkovaného Spojenými státy. Ukrajinský prezident dlouhodobě tvrdí, že Putin je jediným člověkem v Rusku, který může učinit zásadní rozhodnutí o ukončení války nebo smysluplně jednat o klíčových otázkách, například o osudu téměř pětiny ukrajinského území okupovaného Ruskem, poznamenala agentura Reuters.

Zelenskyj v rozhovoru podle agentury také uvedl, že po nedávných problémech Kyjev opět dostává od USA varování před útoky ruských balistických raket. Tato varování jsou pro ukrajinskou protivzdušnou obranu klíčová. Provoz satelitního komunikačního systému Starshield americké společnosti SpaceX se podle prezidenta rovněž vrátil k dřívějším rychlostem připojení poté, co byl na začátku října omezen kvůli diplomatickému tlaku Washingtonu na Kyjev. Obojí je podle Zelenského výsledkem jeho jednání se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem v Oslu.

Válka na Ukrajině

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