Zelenskyj dal během vystoupení na bezpečnostním fóru ve Varšavě najevo svou nespokojenost s vyjednáváním mezi Washingtonem a Kremlem. Byť dohodou podle všeho Bílý dům sleduje zkrocení vysokých cen paliv v USA, ukrajinský prezident vylučuje, že by dojednaný objem ruské nafty mohl globální trh vůbec nějak ovlivnit.
„Vidíme, že Rusko dnes může exportovat zhruba 300 až 500 tisíc tun nafty měsíčně. Světová spotřeba přitom činí 120 milionů tun za měsíc. Jaký to může mít vliv? Podle mě žádný. Pokud si někdo myslí opak, ať si to myslí, ale já věřím, že za těmito kroky leží úplně jiná motivace,“ uvedl prezident.
„Pokud k takovým krokům dochází, proč Amerika neuzavře ‚diesel deal‘ raději s Ukrajinou? Pojďme podepsat příslušný ‚diesel deal‘ přímo s prezidentem Spojených států. My přece ovlivňujeme, zda tyto lodě plují, nebo ne. My určujeme, zda tyto rafinerie pracují, nebo ne,“ vzkázal do Washingtonu.
Naše elektřina za vaši ropu
Zelenskyj reagoval na nedávné prohlášení Donalda Trumpa, který ohlásil okamžité energetické příměří. To si Bílý dům představuje jako vzájemný konec útoků výhradně na ropná zařízení. Pro Kyjev je ale taková dohoda nevýhodná. Ukrajina má na rozdíl od Ruska pouze jednu vlastní rafinerii, která je navíc po masivních ruských útocích z velké části nefunkční.
Klíčem k jakémukoliv klidu zbraní je tak podle ukrajinského vedení především zastavení plošných ruských úderů na ukrajinské elektrárny a rozvodné sítě.
„Pro nás je klíčová elektřina. Pokud nám zaručí ochranu naší elektrické sítě, nebudeme odpovídat údery na ruskou naftovou infrastrukturu. Elektřina znamená světlo pro lidi, ale také pomoc Evropě. Všichni vědí, že jsme napojeni na evropskou síť. Pokud naše energetika nebude rozbíjena, můžeme deficitním evropským zemím dodávat levnější elektřinu,“ zdůraznil Zelenskyj.