Zelenskyj přijel na jednání v Saúdské Arábii. Ta čelí odvetným útokům z Íránu

Autor:
  17:47aktualizováno  18:11
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do Saúdské Arábie, oznámil na síti X s tím, že ho čekají důležitá jednání. Naznačil, že hlavním tématem bude bezpečnost. Podle agentury AFP Zelenskyj podepíše dohodu o protivzdušné obraně. Saúdská Arábie v posledních týdnech čelí úderům raket a dronů z Íránu v rámci odvety za americké a izraelské údery. Ukrajina se dronovým a raketovým útokům brání už od počátku ruské invaze.

Válka na Ukrajině

„Přijel jsem do Saúdské Arábie. V plánu jsou významná setkání,“ uvedl Zelenskyj na X, aniž by nabídl detaily, s kým bude jednat. „Oceňujeme podporu a podporujeme ty, kteří jsou připraveni s námi pracovat na zaručení bezpečnosti,“ dodal.

Podle zdroje agentury AFP Zelenskyj ještě ve čtvrtek podepíše v Saúdské Arábii bezpečnostní dohodu, která se bude týkat především „ochrany nebe“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Saúdskou Arábii. (26. března 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci navštívil německé výrobce dronů. (13. února 2026)
Prezident v polovině března oznámil, že Ukrajina vyslala na Blízký východ na dvě stovky svých expertů pro boj proti dronům. Saúdská Arábie a další arabské státy v oblasti čelí od konce února útoků dronů a raket z Íránu. Teherán útočí na arabské země, kde se nachází americké základny, které podle Teheránu slouží pro údery na jeho území. S těmi USA a Izrael začaly skoro před měsícem.

Samotný Írán podle západních zemí v minulosti podporoval ruskou agresi proti Ukrajině kromě jiného také dodávkami bezpilotních prostředků. V současnosti zřejmě Rusko stroje navržené v Íránu už samo vyrábí a je tak méně závislé na dodávkách ze zahraničí. Írán nyní podobné drony, s jejichž ničením tak už mají ukrajinští obránci zkušenosti, vysílá na cíle v zemích Perského zálivu.

Vedle toho má Ukrajina k dispozici kapacity pro výrobu dronů, které slouží protivzdušné obraně pro ničení dalších bezpilotních prostředků, píše AFP.

Snižte ceny, vyzval Babiš pumpaře. Marže jsou přemrštěné, tvrdí

Premiér Andrej Babiš

ONLINE: Plzeň - Sparta 1:1, hosté před koncem třetiny srovnávají. Trefil se Krejčík

Plzeňský gólman Malík pozoruje letící kotouč v extraligovém čtvrtfinále se...

Komentář

Chcete uctít českou vlajku? Tak vyvěste československou, ale zákon k tomu nepotřebujete

vlajka, Česká republika

Náměstek za SPD sdílel falešnou fotku. Je na ní Minář s údajným žhářem z Pardubic

Zdeněk Kettner (SPD). Spolek Milion chvilek pro demokracii upozornil, že...

Rakušan naznačil, ze nebude kandidovat do vedení Sněmovny. Koho nasadí STAN?

Tisková konference stínové vlády hnutí STAN ve Sněmovně (26. března 2026)

Reshtenko upadl, přesto na MS postupuje. Krátkému programu v Praze vládl Malinin

Ilia Malinin během krátkého programu na MS v Praze.

Polsko uleví řidičům s cenami benzinu. Premiér Tusk oznámil výrazné snížení DPH

Polský premiér Donald Tusk v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem...

Írán poslal odpověď na Trumpův plán zastavení bojů. Zní „ne“

Americký prezident Donald Trump (24. března 2026)

