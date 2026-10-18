Američané nám opět poskytují informace o ruských střelách, řekl Zelenskyj

Zelenskyj tento týden na sociálních sítích napsal, že ukrajinská armáda nedostala od americké strany včasné varování o vypálených ruských balistických raket, které pak dopadly na Kyjev. Ukrajinský prezident ve vysílání americké stanice NBC řekl, že sdílení bylo po tři dny zablokováno a pak americkou stranou odblokováno, za což vyjádřil vděčnost. „Nyní to funguje,“ řekl také.
Kyjev vyjádřil lítost nad tím, že nebyl svým americkým spojencem varován před blížícími se ruskými útoky. Tento týden rovněž mluvil o významných omezeních ve využívání satelitního systému Starshield, které pro ukrajinskou armádu poskytuje americká společnost SpaceX Elona Muska. Omezení pocházejí od americké vlády a SpaceX se jimi řídila, uvedl Zelenskyj s tím, že systém ještě nebyl zcela obnoven.
„Vznášet takové obvinění je ze strany prezidenta Zelenského nezodpovědné. Měl by být velmi opatrný, než pronese takové výroky, které neodpovídají skutečnosti,“ reagoval později ve stejném pořadu americký ministr financí Bessent.
Omezení přístupu k tajným informacím by podle médií mohlo souviset s původním odmítavým postojem Ukrajiny vůči požadavku amerického prezidenta Donald Trumpa, aby ukrajinská armáda přestala útočit na ruské rafinérie.
Trump minulou neděli ohlásil energetické příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Kyjev tvrdí, že se takových útoků zdržel několik dní. Zelenskyj pak ohlásil obnovení úderů, což odůvodnil tím, že Rusko své útoky na energetickou infrastrukturu na Ukrajině nezastavilo.
Ukrajinsko-americké vztahy narušila také nedávná rozhodnutí Washingtonu ve prospěch Moskvy. Trump se minulý pátek s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dohodl na dodávkách ruské nafty na americký a světový trh ve snaze snížit ceny pohonných hmot. Tento pátek dohodu potvrdil exekutivním příkazem, kterým zrušil uplatňování protiruských sankcí. Zelenskyj NBC řekl, že doufá, že Trump změní svá rozhodnutí a postoj vůči Putinovi.
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11. října 2026