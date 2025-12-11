Zelenskyj poprvé připouští ztrátu území. Rozhodnout má ale referendum či volby

„Myslím, že ukrajinský lid odpoví na tuto otázku. Ukrajinský lid musí vyjádřit svůj postoj, ať už prostřednictvím voleb, anebo referenda,“ citovala Zelenského agentura AFP. Prezident také potvrdil, že Kyjev zaslal Spojeným státům svoji verzi mírového plánu, který původně předložili Američané.
USA podle Zelenského trvají na vytvoření demilitarizované „svobodné ekonomické zóny“ mezi ruskými a ukrajinskými vojsky na východě Ukrajiny. Američany navrhovaný kompromis má spočívat v tom, že se ukrajinské síly stáhnou z té části Doněcké oblasti v Donbasu na východě Ukrajiny, kterou dosud kontrolují, ale ruská vojska na toto území nevstoupí.
Američané ovšem nevědí, kdo bude řídit toto území, které nazývají svobodnou ekonomickou zónou či demilitarizonou zónou, řekl Zelenskyj podle serveru BBC News.
Podle tohoto plánu by Rusko nemuselo stáhnout své vojáky z okupovaných částí Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti, ale mělo by opustit místa, která ovládá v Charkovské, Dněpropetrovské a Sumské oblasti.
Rusko dříve prohlašovalo, že hodlá ovládnout celý Donbas, včetně území, které dosud nedokázalo okupovat ani za téměř čtyři roky bojů, dodala BBC.
Zelenskyj označil za hlavní sporné body v jednáních s Američany budoucí postavení Donbasu a také Záporožské jaderné elektrárny, kterou nyní okupují ruská vojska. „Jsou to dvě otázky, o nichž dál jednáme,“ dodal.
Územní otázka je dosud nevyřešená a zatím lze těžko odhadnout, jak nakonec bude zakotvena v dokumentech, připustil prezident podle serveru Ukrajinska pravda.
Zelenskyj podle agentury Reuters také uvedl, že ukrajinští a američtí představitelé jednali o bezpečnostních zárukách. Zdůraznil, že Ukrajina musí vědět, jak partneři zareagují v případě, že se Rusko dopustí nové agrese.