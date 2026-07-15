Ukrajinským problémem je obecný nedostatek munice pro systémy Patriot. Kyjev proto dlouho usiloval o získání licence od USA, aby protiraketové střely mohl produkovat ve vlastních továrnách. Obrat přinesl summit NATO v Ankaře tento měsíc, kde americký prezident Donald Trump sdělil Zelenskému, že Washington licenci Ukrajině poskytne.
Po tomto oznámení ale řada médií vydala komentáře zbrojních expertů, podle kterých nelze očekávat rychlé spuštění výroby. Na to ve středu poukázala i AP, která připomenula, že odborníci hovoří až o letech příprav.
Patrioty jsou pro ukrajinskou obranu životně důležité v době, kdy Rusko, jehož postup na bojišti se zastavil, se snaží využít své převahy v balistických raketách k tvrdému úderu proti Ukrajině. Patriot je jedinou zbraní v kyjevském arzenálu schopnou zastavit ruské balistické rakety.
Zelenskyj ve středu zmínil možnou alternativu k americkým střelám, tedy protiraketový projekt Freya, který vyvíjí ukrajinská společnost Fire Point. Ukrajinský prezident řekl, že doufá v úspěšné zkoušky. Společnost Fire Point usiluje o spolupráci s evropskými zbrojovkami a předpokládá, že do konce roku bude mít připravenou levnější alternativu k patriotům.
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9. července 2026