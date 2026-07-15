Ukrajina by dle Zelenského mohla brzy vyrábět střely pro americké patrioty

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  20:29aktualizováno  20:29
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (25. ledna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (25. ledna 2026) | foto: Mindaugas KulbisAP

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Ukrajina očekává, že by do konce roku mohla mít technické schopnosti na licenční produkci střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Experti nicméně v posledních dnech hovořili o tom, že příprava výroby by mohla trvat i několik let. Systémy Patriot jsou pro Ukrajinu zásadní, neboť s jejich pomocí je schopná odrážet ruské raketové útoky.

Ukrajinským problémem je obecný nedostatek munice pro systémy Patriot. Kyjev proto dlouho usiloval o získání licence od USA, aby protiraketové střely mohl produkovat ve vlastních továrnách. Obrat přinesl summit NATO v Ankaře tento měsíc, kde americký prezident Donald Trump sdělil Zelenskému, že Washington licenci Ukrajině poskytne.

Po tomto oznámení ale řada médií vydala komentáře zbrojních expertů, podle kterých nelze očekávat rychlé spuštění výroby. Na to ve středu poukázala i AP, která připomenula, že odborníci hovoří až o letech příprav.

Patrioty jsou pro ukrajinskou obranu životně důležité v době, kdy Rusko, jehož postup na bojišti se zastavil, se snaží využít své převahy v balistických raketách k tvrdému úderu proti Ukrajině. Patriot je jedinou zbraní v kyjevském arzenálu schopnou zastavit ruské balistické rakety.

Zelenskyj ve středu zmínil možnou alternativu k americkým střelám, tedy protiraketový projekt Freya, který vyvíjí ukrajinská společnost Fire Point. Ukrajinský prezident řekl, že doufá v úspěšné zkoušky. Společnost Fire Point usiluje o spolupráci s evropskými zbrojovkami a předpokládá, že do konce roku bude mít připravenou levnější alternativu k patriotům.

9. července 2026

Válka na Ukrajině

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