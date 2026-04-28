Ukrajinci nás nezastaví na frontě, proto se uchylují k útokům na civilní cíle, tvrdí Putin

  20:28aktualizováno  20:28
Ukrajina zesiluje útoky na civilní cíle v Rusku, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin poté, co ukrajinské drony potřetí v krátké době zapálily rafinérii v Tuapse. „Riziko teroristických hrozeb roste,“ poznamenal na schůzce se svými spolupracovníky.
„Důvody jsou zřejmé a jasné všem – nepřítel není schopen zastavit postup našich vojsk, našich mužů, podél linie kontaktu. Každý den ztrácí území,“ poznamenal podle agentury Interfax.

Na schůzce také řekl, že k metodám se uchylují nejen radikální skupiny, ale i ukrajinské úřady a jejich patroni, uvádí ruská agentura TASS.

Putin dodal, že právě proto se ukrajinské úřady spoléhají „na teror proti armádě i civilistům“. „Doufají, že se tím něco změní. Nic se tím nezmění, ale hrozby tu jsou. Rostou,“ řekl prezident.

