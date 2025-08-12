Maďarsko opět proti zbytku EU. Nepřipojilo se k prohlášení o Ukrajině

„Smysluplné vyjednávání je možné vést jen v kontextu příměří nebo omezení bojů,“ stojí mimo jiné v prohlášení, na němž se lídři dohodli v pondělí pozdě večer a bylo zveřejněné v úterý. Země Evropské unie v něm dále dávají najevo přesvědčení, že trvalý a spravedlivý mír, který přinese stabilitu a bezpečnost, musí respektovat mezinárodní právo.
Prezidenti a premiéři se také zavazují k další podpoře Ukrajiny v jejím směřování ke členství v EU a vítají snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit ruskou válku proti Ukrajině.
Trump se má v pátek na Aljašce setkat s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem, kvůli čemuž v některých evropských zemích panují obavy, aby se spolu oba nedohodli a pak nepostavili Ukrajinu a Evropu před hotovou věc.
Trump v pondělí uvedl, že Putinovi na schůzce řekne, že musí ukončit válku, a projedná s ním možné podmínky mírové dohody. „Nebudu uzavírat dohodu. Není na mně, abych uzavíral dohodu. Myslím, že dohoda by měla být uzavřena s oběma stranami,“ podotkl. Přál by si, aby se následně uskutečnila schůzka mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.