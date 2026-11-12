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Teplé oblečení, dřevo na topení a vařiče. Zimu přežijeme, míní sebevědomí Ukrajinci

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  7:04aktualizováno  7:04
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Ukrajinci jsou na zimu připraveni, mají teplé oblečení, dřevo na topení a vařiče. Uvedly to ženy z města Netišyn v západoukrajinské Chmelnycké oblasti. Ačkoliv strach kvůli více než čtyřleté válce s Ruskem mají, žádná z nich se nechystá odejít z Ukrajiny před zimou, která bude v důsledku ruských útoků na energetickou infrastrukturu těžká. Nechtějí totiž opustit svou zemi a rodiny.

Netišyn působí lehce ospalým dojmem. Počasí je nevlídné a i domy působí neútulně a šedivě. Místní supermarket, který kromě potravin prodává i puzzle s panenkou Barbie nebo prodlužovací kabely, poutá pozornost svou novotou.

Na dveřích je i anglický nápis „open“ (otevřeno). Také přístup mladé prodavačky Táni kontrastuje s pochmurnou krajinou, která se pomalu připravuje na zimu. S úsměvem radí, kam zajít ve městě na šašlik, a ochotně se snaží dorozumět směsicí angličtiny, češtiny a ukrajinštiny.

Po ulici u supermarketu sebevědomě kráčí vysoká žena s černými hustými vlasy, v černém kabátě a kozačkách na vysokých podpatcích. Olha má dvě malé děti, se kterými na čtyři měsíce odešla z Ukrajiny do Německa, zatímco její muž zůstal doma. Nakonec se ale rozhodla vrátit kvůli manželovi a rodině. „Nebojíme se, věříme našim ozbrojeným silám a myslíme si, že vyhrajeme,“ říká.

S rodinou jsou prý na zimu připraveni, mají chatu na vesnici, landrover, dřevo do ohně, elektrický vařič. „Máme také vodu v lahvích, teplé oblečení a ochranné fólie na okna,“ vyjmenovává s úsměvem opatření pro nadcházející chladné měsíce. Ukrajinci podle ní mají v povaze bojovat proti nepříznivým podmínkám.

Šestačtyřicetiletá Irina a šedesátiletá Olga pracují jako šatnářky. Zimy se nebojí, u města je jaderná elektrárna a elektřiny je tak dostatek, plynem si netopí. Před pár dny ale ve městě zničil ruský dron dům; jeho obyvatelé přežili. „Bojíme se, je válka, ale zůstaneme. My jsme tady doma,“ shodují se. Irina má 24letého syna, který je na vojně.

Před Kulturním domem postává mladá a elegantně oblečená Alina. Žije v Kyjevě a do města Netišyn přijela pracovně. Po celou dobu ruské invaze zůstává ve své zemi, a jinak tomu nebude ani tuto zimu. „Doma mám agregát, který mi zajišťuje trochu elektřiny a díky kterému třeba dobíjím mobil. Také mám plynový vařič, na kterém vařím,“ popisuje. Alina neví, jestli v jejím domě nyní funguje topení. „Před pár dny ho zapnuli, ale pak zase vypnuli, takže teď se u mě asi netopí, ovšem doufám, že brzo zase bude,“ říká klidně.

Podobně jako Olha i ona má v zásobě teplé oblečení a spí v teplých ponožkách. „Stejně je mi ale zima,“ dodává s mírným úsměvem. Nedávno jí navíc v domě tekl z kohoutku jen slabý proud vody, nyní ale podle ní je zásobování vodou normální. Je rozhodnutá zůstat v Kyjevě. „Mám tam práci a povinnosti, neplánuji se někam odstěhovat. Žije tam taky moje rodina. Chápu situaci, vím, že cokoliv se stane, musím nějak pokračovat dál,“ dodala.

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