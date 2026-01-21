Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení

Autor: ,
  15:50
Za poslední měsíc vyhledalo na Ukrajině kvůli omrzlinám a podchlazení neodkladnou lékařskou pomoc 1103 lidí, většinu z nich zdravotníci hospitalizovali. Na facebooku to ve středu uvedlo ukrajinské ministerstvo zdravotnictví, které nejvíce hospitalizací v této souvislosti eviduje během uplynulé neděle, kdy v nemocnicích skončilo 85 lidí.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ministerstvo neuvedlo, za jakých okolností se tito lidé podchladili nebo přišli k omrzlinám. V současné době zůstává situace týkající se podchlazení a omrzlin pod kontrolou, dodal resort, který dále ve své zprávě lidem radí, jak tyto stavy rozpoznat a poskytnout postiženému pomoc, než dorazí zdravotníci.

Lidé kráčí po ulici v mrazivém zimním dni v Kyjevě na Ukrajině. (16. ledna 2026)
Sníh zakrývá pravoslavný klášter v Kyjevě na Ukrajině. (14. ledna 2026)
Žena kráčí po zasněžené ulici v mrazivém zimním ránu v Kyjevě. (15. ledna 2026)
Stav v Kyjevě, který poskytly záchranné služby obyvatelům, aby se mohli zahřát v čtvrti, kde jsou byty bez topení při teplotách pod bodem mrazu. (13. ledna 2026)
47 fotografií

Ukrajina se brání ruské agresi a Moskva od podzimu opět zintenzivnila útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Rusko tvrdí, že se snaží ochromit ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, podle mnohých ale také chce zlomit morálku obyvatel napadené země, kteří se v silných mrazech musí vypořádat s přerušováním dodávek elektřiny, tepla a vody.

Teploty v uplynulých dnech na Ukrajině klesaly až k minus 20 stupňům Celsia a tisíce výškových obytných domů byly přitom kvůli ruským útokům bez dodávek tepla.

Ukrajinská média přitom popsala, jak se Ukrajinci s obtížnými podmínkami v mrazivém počasí vyrovnávají. Například si podle nich staví ve svých bytech bunkry z matrací, používají starobylé topení a ohřát se mohou v takzvaných stanicích nezlomnosti, kde si mohou i dobít elektronická zařízení a občerstvit se. Podniky výpadky proudu ze sítě nahrazují generátory.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.