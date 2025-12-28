Ukrajinci jsou skeptičtí. V brzký konec války věří jen sedmina, ukázal průzkum

KMIS tento měsíc prověřoval náladu v ukrajinské společnosti a zjistil, že jen 14 procent respondentů věří v ukončení války v první polovině roku 2026. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, nyní se ale výrazně zintenzivnila jednání o možné cestě k míru, které vedou Spojené státy pod patronací prezidenta Donalda Trumpa.
První návrhy amerického mírového plánu označovali kritici za příliš proruské. Následné úpravy ale mají několik sporných částí, zejména otázku územních ústupků, které Rusko od Ukrajiny požaduje. Moskva mimo jiné chce, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu včetně těch částí, které ruská armáda dosud nedokázala dobýt.
Podle KMIS je ale 75 procent účastníků ankety proti takovému mírovému plánu, který by odrážel ruské požadavky. Mnozí Ukrajinci jsou navíc přesvědčeni, že Rusko odmítne jakoukoli dohodu, která by byla pro Ukrajinu příznivá či dokonce přijatelná. Kyjev věří, že Rusko se připravuje na dlouhou válku a nemá v úmyslu boje zastavit, dokud jeho požadavky nebudou splněny.
Moskva opakovaně hovoří o tom, že válku, kterou označuje za speciální vojenskou operaci, je možné ukončit jen tehdy, pokud se vyřeší takzvané základní příčiny konfliktu. Rusko za tyto příčiny označuje zejména ambice Ukrajiny vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče před téměř 12 lety.