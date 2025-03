Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ukrajinci podle ruských zdrojů během týdne bojů zničili celkem čtyři mosty v Belgorodské oblasti. Geolokalizované záběry zveřejněné telegramovým kanálem Dnipro Osint ukazují údery na mosty u vesnic Grafovka a Naděževka. Podle ruských zdrojů při tom použili raketomety HIMARS.

„Nepřítel se nadále snaží izolovat své předmostí. Ukrajinské ozbrojené síly ničí mosty v pohraniční oblasti Belgorodu, aby ztížily přesun našich posil,“ konstatuje ruský telegramový kanál Operacija Z: Vojenkory russkoj vesny a připomíná, že ukrajinská armáda podobnou taktiku použila už loni v létě při postupu do Kurské oblasti.

Ukrajinské síly vpadly do Belgorodské oblasti minulé úterý během telefonního hovoru mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem a krátce poté, co se stáhly ze Sudže v Kurské oblasti. Postoupily několik kilometrů do vnitrozemí, nejprudší boje se odehrávají kolem vesnice Děmidovka.

Ruské zdroje situaci popisují jako „stabilně napjatou“. V Děmidovce podle nich probíhají boje z ručních zbraní, ve vedlejší Popovce se prý ukrajinským transportérům nedaří překonat ženijní překážky a vstoupit do obce.

„O velkých úspěších ukrajinských ozbrojených sil nemůže být řeč. Naše obrana je kompetentní, obětavá a drží. Ukrajinské ozbrojené síly se však s námi nehodlají pošťuchovat jen na jednom místě. Boje na belgorodském úseku státní hranice pokračují,“ konstatuje ruský telegramový kanál Dva majora.