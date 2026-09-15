Ukrajinci Trumpa neposlechli, udeřili na rafinerii v hloubi Ruska

V Samarské oblasti, kde protivzdušná obrana během noci sestřelila více než čtyři desítky dronů, škody utrpěl blíže neupřesněný průmyslový podnik, oznámil gubernátor Vjačeslav Fedoriščev. Nálet se obešel bez obětí na životech, dodal.
Drony podle ukrajinských médií a zpráv na sociálních sítích útočily na rafinerii v Syzrani, podotkla stanice BBC News.
Ukrajinské střely v přístavním městě Taganrog v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska poškodily sklad firmy Ozon, obytné a rodinné domy, školní zařízení, komerční budovu, plynové potrubí a sklady se zemědělskými a potravinářskými výrobky, uvedl na sociální síti gubernátor Jurij Sljusar. Útok si podle něj nevyžádal mrtvé ani raněné.
Ruské ministerstvo obrany sdělilo, že protivzdušné síly v noci zničily 222 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Belgorodskou, Voroněžskou, Brjanskou, Rostovskou, Saratovskou či Samarskou oblastí, nad Tatarstánem, Krymem nebo Černým mořem.
Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 200 dronů, z nichž se 187 obraně podařilo sestřelit, případně rušením odklonit, oznámilo ukrajinské letectvo. Údery dronů zaznamenalo na sedmi místech, na dalších třech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů.
Šéf správy Oděské oblasti Oleh Kiper oznámil, že Rusko v jeho regionu na jihu Ukrajiny na pobřeží Černého moře podniklo rozsáhlé útoky na civilní infrastrukturu, zasaženy byly logistické objekty, přístavní zařízení, dopravní infrastruktura i obytné domy.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že cílem byla logistická centra využívaná ukrajinskou armádou, mimo jiné zmiňuje úder v černomořském přístavním městě Čornomorsk jižně od Oděsy. Zde ruské síly zasáhly nákladní loď a trajekt, které podle Moskvy zásobovaly armádu.
Rusko rovněž uvedlo, že jeho armáda na západě Ukrajiny pokračovala ve vzdušných úderech na železnici, po které z Evropy proudí vojenské dodávky.