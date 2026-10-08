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Ukrajinci udeřili na datové centrum „ruského Googlu“, weby postihl výpadek

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  11:27aktualizováno  12:11
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Datové centrum největší ruské technologické společnosti Yandex v Rjazaňské oblasti se v noci stalo cílem dronového útoku a zastavilo provoz, uvedla firma. Podle agentury AFP byl útok v Rusku prvním svého druhu.

Válka na Ukrajině

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„Dronový útok způsobil požár v datovém centru Yandexu v Sasovu a zasáhl chod části jeho infrastruktury,“ stojí v prohlášení společnosti. „Nikomu se nic nestalo a záchranné složky pracují na odstranění následků útoku. Datové centrum zcela zastavilo činnost a některé služby Yandexu mohou být pro uživatele nedostupné,“ uvádí také prohlášení.

Na datové centrum ruského Yandexu v Rjazaňské oblasti zřejmě zaútočily drony.
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15 fotografií

Yandexu se někdy přezdívá „ruský Google“. Provozuje nejoblíbenější internetový vyhledávač v Rusku nebo aplikace pro objednávky jídla a taxi. Využívají je desítky milionů lidí v rusky mluvících zemích.

Společnost původně informovala o „incidentu“ týkajícím se datového centra a ujistila, že situace v areálu je pod kontrolou.

Sasovo

Sasovo

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Telegramový kanál Astra v noci ohlásil, že v Sasovu vypukl požár v komplexu, v němž se nachází i datové centrum Yandexu. V tu dobu ukrajinský kanál Exilenova+ zveřejnil příspěvek, který údajně zachycuje útok na průmyslový areál v Sasovu.

Po útoku byly hlášeny velké problémy s fungováním služeb Yandexu, uvedl také Exilenova+. Telegramový kanál Dožď informoval, že po útoku byly nedostupné i některé další weby na ruském internetu. Šlo například o regionální verzi deníku Komsomolskaja Pravda pro Rjazaňskou oblast.

„Tuhle hru mohou hrát dva,“ napsal bývalý šéf ukrajinského centra pro boj proti dezinformacím Andrij Kovalenko. „Yandex hezky hoří,“ napsal v dalším příspěvku u fotografie haly s nápisem „Yandex“, z níž stoupá hustý černý dým.

Ruské ministerstvo obrany v uplynulých týdnech opakovaně hlásilo, že zasáhlo datová centra na Ukrajině.

Ukrajinská armáda se zatím k útoku v Rjazaňské oblasti nepřihlásila. Oznámila ale, že zasáhla rafinerii ve městě Salavat v Baškortské autonomní republice.

O tom, že tam hoří, v noci informoval kanál Astra. Podnik Gazprom Něftěchim Salavat patří k největším rafinérským a petrochemickým komplexům v Rusku. Nachází se asi 1300 kilometrů od hranic s Ukrajinou a ukrajinské drony na něj útočily už v minulosti.

Ruské ministerstvo obrany ráno podle Rádia Svoboda ohlásilo, že protivzdušná obrana nad různými regiony zneškodnila skoro 400 ukrajinských dronů. Zmiňuje mezi nimi i Rjazaňskou oblast a Baškortskou autonomní republiku.

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