„Chceme mír víc než kdokoliv na světě,“ uvedl v prohlášení zveřejněném na stránkách ukrajinského ministerstva obrany šéf resortu Mychajlo Fedorov. „Mír na Ukrajině nastane tehdy, až bude nebe zavřeno, ruská armáda ztratí útočný potenciál, ekonomika Ruska nevydrží zátěž,“ dodal.
Plán podle ministerstva předpokládá posílení protivzdušné obrany. „Cílem je chránit civilisty a infrastrukturu – identifikovat 100 procent leteckých hrozeb v reálném čase a zachytit nejméně 95 procent raket a dronů,“ uvedlo ministerstvo s tím, že protivzdušná obrana prochází reorganizací s cílem zajistit ochranu měst a systémově čelit útokům ruských útočných dronů.
Na zemi, moři i v kyberprostoru počítá plán s tím, že Rusko bude vystaveno takovým ztrátám, které mu znemožní další postup. Za každý dobytý čtvereční kilometr v Donbasu nyní Moskva podle ukrajinského ministerstva platí 156 padlými vojáky. „Naším cílem je více než 200 zabitých okupantů na kilometr čtvereční. To je úroveň ztrát, při níž je postup nemožný,“ uvedl resort.
Ministerstvo obrany uvedlo, že za tím účelem pracuje na celkové reformě systému velení, výcviku vojáků a nákupů armádního vybavení. Chce také více využívat nové technologie pro zvýšení účinnosti obrany.
Klíčovým zdrojem financování ruské agrese jsou podle ministerstva příjmy z exportu ropy, zejména prostřednictvím takzvané stínové flotily. Ukrajina proto chce posílit sankce, koordinovat kroky s partnery a vyvinout strategii proti tomuto mechanismu. To předpokládá rozvoj mezinárodních partnerství, dosažení technologické převahy nad Ruskem a využití systémů analýzy dat pro vojenská rozhodnutí, uvedlo.
Diplomatické snahy o ukončení války zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměn válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Jedním ze sporných bodů zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.
Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Ve válce zahynuly statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy.
Agentura AFP minulý týden napsala, že před začátkem celoplošné ruské invaze Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta.