Ukrajinci zničili mosty na Krymu. Dnes benzin nebude, hlásí v Sevastopolu

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  14:09aktualizováno  14:09
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Ruské okupační úřady ohlásily, že ukrajinské údery poničily mosty v Chersonské oblasti a na Krymu. Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev oznámil, že na čerpacích stanicích ve městě ve čtvrtek nebudou k dostání žádné pohonné hmoty. Ruský noční dronový útok v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny zabil ženu a zranil dvě děti a poničil rovněž tamní plynárenskou infrastrukturu.

Moskvou dosazený gubernátor okupované části Chersonské oblasti Vladimir Saldo na síti Telegram informoval, že ukrajinské drony v noci útočily na mosty v regionu, mimo jiné na ty přes Severokrymský kanál u obcí Myrne a Preobraženka.

Auta čekají ve frontě na pohonné hmoty u čerpací stanice v krymské Jevpatoriji po omezení prodeje paliv kvůli jejich nedostatku. (3. června 2026)
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Poškozeny byly i mosty na Krymu, mimo jiné na silnici mezi obcí Perekop a městem Armjansk.

Ruská média ohlásila exploze v Sevastopolu. Tamní gubernátor Razvožajev informoval motoristy, že je dnes zbytečné zajíždět k čerpacím stanicím, neboť zůstávají bez pohonných hmot. Uvedl, že řidičům cisteren se v noci nepodařilo dojet do města.

Problémy s nedostatkem paliva mají i další regiony na Krymu i v Chersonské oblasti. Saldo oznámil, že kvůli tomu úřady v jeho oblasti ruší některé spoje hromadné dopravy, případně jejich četnost omezují. Ukrajinska pravda uvedla, že ukrajinské síly u Armjansku zasáhly ruský konvoj s palivem a municí.

Ukrajinští vojáci v posledních dnech zaútočili také na most přes Čonharský průliv, který spojuje Krym s pevninou přes jihovýchod Chersonské oblasti. Most je výrazně poškozen a Saldo oznámil, že jeho úřady vytyčily objízdnou trasu, která vede přes jihozápad Chersonské oblasti. Objízdná trasa vede z Novooleksijivky, odkud původně konvoje mířily na Čonharský most, do Armjansku.

Ukrajinským útokům čelí i další místa, která okupační síly využívají k pozemnímu spojení mezi Ruskem a Krymem, a to přes Mariupol, Berďansk a Melitopol.

Ruské ministerstvo obrany ráno sdělilo, že ruské systémy protivzdušné obrany zachytily 330 ukrajinských dronů nad Brjanskou, Kurskou, Belgorodskou či Moskevskou oblastí, nad Krasnodarským krajem nebo nad Krymem, Černým i Azovským mořem.

Ukrajinské letectvo uvedlo, že ruské síly v noci vyslaly na Ukrajinu dvě balistické střely Iskander a 221 dronů různých typů. Vzdušné obraně se podařilo 195 bezpilotních strojů sestřelit, případně radioelektronickým bojem neutralizovat. Na devíti místech zaznamenala Ruskem napadená země dopady střel i dronů, na dalších osmi místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů.

V obci Znob-Novhorodske v Sumské oblasti jeden z dronů zasáhl dům, ve kterém zahynula 67letá žena. V domě byla i dvě její vnoučata, která utrpěla zranění a skončila v nemocnici. V Konotopu rovněž v Sumské oblasti ruský útok poničil rozvod plynu. Při útoku utrpěla zranění 42letá žena, kterou zasáhl šrapnel do nohy.

Později úřady oznámily, že další útok v Konotopu mířil na civilní železniční infrastrukturu. Zabit byl jeden železničář a čtyři další utrpěli zranění. Radnice Konotopu sdělila, že po úderech je město bez dodávek elektřiny i vody.

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