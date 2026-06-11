Ukrajinci zničili mosty na Krymu. Dnes benzin nebude, hlásí v Sevastopolu

Moskvou dosazený gubernátor okupované části Chersonské oblasti Vladimir Saldo na síti Telegram informoval, že ukrajinské drony v noci útočily na mosty v regionu, mimo jiné na ty přes Severokrymský kanál u obcí Myrne a Preobraženka.
Poškozeny byly i mosty na Krymu, mimo jiné na silnici mezi obcí Perekop a městem Armjansk.
Ruská média ohlásila exploze v Sevastopolu. Tamní gubernátor Razvožajev informoval motoristy, že je dnes zbytečné zajíždět k čerpacím stanicím, neboť zůstávají bez pohonných hmot. Uvedl, že řidičům cisteren se v noci nepodařilo dojet do města.
Problémy s nedostatkem paliva mají i další regiony na Krymu i v Chersonské oblasti. Saldo oznámil, že kvůli tomu úřady v jeho oblasti ruší některé spoje hromadné dopravy, případně jejich četnost omezují. Ukrajinska pravda uvedla, že ukrajinské síly u Armjansku zasáhly ruský konvoj s palivem a municí.
Ukrajinští vojáci v posledních dnech zaútočili také na most přes Čonharský průliv, který spojuje Krym s pevninou přes jihovýchod Chersonské oblasti. Most je výrazně poškozen a Saldo oznámil, že jeho úřady vytyčily objízdnou trasu, která vede přes jihozápad Chersonské oblasti. Objízdná trasa vede z Novooleksijivky, odkud původně konvoje mířily na Čonharský most, do Armjansku.
Ukrajinským útokům čelí i další místa, která okupační síly využívají k pozemnímu spojení mezi Ruskem a Krymem, a to přes Mariupol, Berďansk a Melitopol.
Ruské ministerstvo obrany ráno sdělilo, že ruské systémy protivzdušné obrany zachytily 330 ukrajinských dronů nad Brjanskou, Kurskou, Belgorodskou či Moskevskou oblastí, nad Krasnodarským krajem nebo nad Krymem, Černým i Azovským mořem.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že ruské síly v noci vyslaly na Ukrajinu dvě balistické střely Iskander a 221 dronů různých typů. Vzdušné obraně se podařilo 195 bezpilotních strojů sestřelit, případně radioelektronickým bojem neutralizovat. Na devíti místech zaznamenala Ruskem napadená země dopady střel i dronů, na dalších osmi místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů.
V obci Znob-Novhorodske v Sumské oblasti jeden z dronů zasáhl dům, ve kterém zahynula 67letá žena. V domě byla i dvě její vnoučata, která utrpěla zranění a skončila v nemocnici. V Konotopu rovněž v Sumské oblasti ruský útok poničil rozvod plynu. Při útoku utrpěla zranění 42letá žena, kterou zasáhl šrapnel do nohy.
Později úřady oznámily, že další útok v Konotopu mířil na civilní železniční infrastrukturu. Zabit byl jeden železničář a čtyři další utrpěli zranění. Radnice Konotopu sdělila, že po úderech je město bez dodávek elektřiny i vody.