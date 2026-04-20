Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Útok obě plavidla, která Rusko podle HUR využívalo ve válce proti Ukrajině, vyřadil z provozu. Nacházela se v Sevastopolském zálivu.
HUR zasáhla plavidlo Jamal z třídy výsadkových lodí vyráběných do roku 1991 v loděnicích v polském Gdaňsku. Může převážet až 500 tun nákladu a výsadkáře. Její cena se odhaduje na 80 milionů dolarů.
Druhým zasaženým plavidlem je Nikolaj Filčenkov. Tento typ výsadkových lodí vyráběla do roku 1977 loděnice v Kaliningradu. Pojme 1000 tun nákladu, což jí umožňuje převážet desítky kusů vojenské techniky a početný výsadkářský kontingent. Má hodnotu asi 70 milionů dolarů.
Cenu zničeného radarového systému HUR odhadla na pět milionů dolarů.
Největším ukrajinským úspěchem během útoků proti plavidlům ruské Černomořské flotily bylo potopení křižníku Moskva v dubnu 2022. Vlajkovou loď flotily, na které bylo podle odhadů médií 500 lidí, zasáhla ukrajinská protilodní střela Neptun. Křižník Moskva se stal s délkou přes 186 metrů největší zničenou válečnou lodí při bojové akci od konce druhé světové války a největší ruskou válečnou lodí zničenou nepřítelem od roku 1941.
Rusko poloostrov Krym Ukrajině zabralo na jaře 2014. V únoru 2022 pak zahájilo celoplošnou invazi do sousední země.
Sevastopolský záliv
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz