Ukrajině nic neupíráme, Trump je z obvinění frustrovaný, řekl Rubio

Ukrajina si zároveň v posledním týdnu několikrát stěžovala, že od spojenců nedostala varování před ruskými balistickými útoky. Také zaznamenala výpadek a následnou omezenou funkčnost americké sítě Starshield, kterou její armáda používá v bojích proti ruské agresi.
„Prezident je frustrovaný, protože hlavně nemá rád, když ho někdo obviňuje z něčeho, co není pravda. Třeba že údajně přikázal, aby se zastavilo poskytování zpravodajských informací Ukrajině. A to není pravda, řekl to několikrát,“ uvedl Rubio.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí řekl, že USA zpožďují dodávky střel pořizovaných přes program PURL. Program umožňuje prodej amerických zbraní evropským spojencům a Kanadě, kteří je následně poskytují Ukrajině.
List The Washington Post v pondělí informoval, že Trumpova administrativa neschválila dodávku střel pro Ukrajinu. Podle Rubia USA vojenské zásoby pro Kyjev nezadržují. Připustil však možnost, že zásilka protiraketových střel pro Kyjev nebyla doručena. Důvody podle něj nejsou politické.
„Myslím, že si z toho máte vzít to, že nebyl žádný záměrný politický pokyn, aby byly podniknuty kroky škodící Ukrajině,“ řekl Rubio novinářům.
Zelenskyj na sociálních sítích informoval, že s Rubiem hovořil o protiraketových střelách, včasných varováních proti ruským balistickým útokům a situaci ohledně Starshield. V příspěvku poděkoval každému v Americe, kdo podporuje férový přístup.
Ukrajina se od roku 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní letecké útoky po celé zemi. Kyjev v bojích spoléhá také na podporu od svých západních partnerů. Ta zahrnuje i dodávky protiraketových střel, kterých má země nedostatek.