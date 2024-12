Ukrajinec v rumunských horách spadl do rokle, život mu zachránilo kotě

Více než deset záchranářů muselo v drsné vánici pracovat ze všech sil, aby zachránili osmadvacetiletého Vladislava Dudu, kterého našli promočeného, promrzlého a silně podchlazeného ve 400 metrů hluboké rokli.

Duda utekl z Ukrajiny, aby se vyhnul povolání do ukrajinské armády, která za cenu značných ztrát brání zemi proti ruské agresi. Když jej našel tým záchranářů, rozepnuli mu bundu a objevili kotě schoulené uvnitř.

„Viděli jsme, že jediné, o co se staral, bylo jeho kotě. O sebe se vůbec nestaral,“ řekl Benga, který se prý Dudy zeptal, zda je v pořádku. A na to mu odpověděl: „Jsem šťastný, protože můj kocourek žije. Dostal jsem od Boha šanci na nový život. Je to ta nejšťastnější chvíle, protože kotě je tu se mnou.“

Kaštanově zbarvený kocour pociťoval následky podvýživy poté, co uprchlíkům před čtyřmi dny došlo jídlo a jen roztátý sníh je pomohl udržet naživu.

Uprchlíka měl do bezpečí přepravit vrtulník, ale záchranáři museli leteckou operaci přerušit kvůli špatnému počasí. Na vyčerpávají misi se pak při teplotě klesající k deseti stupňům pod nulou vydali pěšky hlubokým sněhem. Během složitého výstupu z rokle, který trval více než pět hodin, Ukrajinec své kotě nepustil.

„Držel ho, dokud jsme ho neposadili do sanitky. Pak jen řekl: postarejte se prosím o kocourka,“ uvedl Benga.

Duda málem zmrzl. Dostává protizánětlivé léky a podrobuje se léčbě krevního oběhu, řekla Izabella Kiskaszaová, která vede středisko pro ukrajinské uprchlíky v Maramureš. Persyka mezitím ošetřili ve veterinární ordinaci v Baia Mare, kde předpokládají, že plně zotaví.

Duda se vydal se svým kočičím společníkem na útěk z Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny před více než týdnem, než uvízl v oblouku Karpat, který se rozkládá na severu Rumunska a jihozápadě Ukrajiny.

Zatímco Persyk je prvním kocourem zachráněným v místním pohoří, Duda je jen jedním z mnoha ukrajinských mužů, kteří riskovali své životy v drsných horách, aby unikli povolání do války s Ruskem. Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 v maramurešské župě zachránili více než 160 Ukrajinců a od rozpoutání války se jejich počet každý rok zdvojnásobí, uvedl Benga. Dalších 16 Ukrajinců tam však zemřelo.

Ukrajina podnikla kroky, aby rozšířila počet mužů způsobilých ke službě v armádě, ale pouze seškrabuje zbytky v boji proti mnohem větší ruské armádě. Ukrajinský parlament v dubnu přijal zákon, kterým snížil věk pro odvedení do armády z 27 na 25 let. O zoufale potřebnou živou sílu v klíčovém okamžiku války připravují ukrajinskou armádu dezerce. Současně Spojené státy naléhají na Kyjev, aby povolal více mužů do zbraně, a to již od 18 let.

„Pamatuji si strach z neznáma a strach z toho, že nepřežiju noc, ale můj Persyk mě udržel naživu,“ zavzpomínal Duda. „Při útěku jsme se báli každého, aby nás neposlal zpět bojovat do války, která není naše,“ dodal.